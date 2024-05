POMBO-CORREIO

O ministro que só viaja de 1ª Classe, o declínio do Fortunato baiano e o prefeito que abastece carros sucateados

Publicado em 31 de maio de 2024 às 05:00

Novo fantasma assuma o Fortunato Baiano Crédito: Divulgação

Alô Fortunato

Murros na mesa e gritos de raiva. Essa foi a reação de um apresentador de TV e dublê de blogueiro ao saber que um novo concorrente começa superá-lo nas redes sociais e na Televisão. O Fortunato Baiano - como já havia sido noticiado aqui no Pombo Correio - já se incomodava com o crescimento de uma colega de emissora que passou a ser a queridinha dos anunciantes. Agora, em poucos meses, um novo fantasma passa a assombrá-lo. Ele percebeu que parte dos seus seguidores no Instagram começou a migrar para um antigo desafeto. O Fortunato News despencou e o concorrente já botou uma frente de 300 mil seguidores. Nesse ritmo, já já duplica a vantagem. E, pelo jeito, não adianta tentar emplacar como blogueiro de futebol, lacrar nas redes ou arrancar a cabeleira implantada.

Contraofensiva

O desespero de líderes governistas que, nos últimos dias, partiram para uma ofensiva contra o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) se deve a dois motivos. O primeiro é uma pesquisa estadual de intenção voto que mostra que o arrependimento do eleitor no voto em Jerônimo Rodrigues (PT) chegou a tal ponto que, se a eleição fosse hoje, Neto ganharia no primeiro turno. E essa virada não se dá apenas nos grandes centros, visto que na última eleição o ex-prefeito da capital ganhou em 17 das 20 maiores cidades da Bahia. Se dá também no interior, em especial no norte do estado, onde, por conta da força de Lula, Jerônimo ganhou com boa margem.

Tá doendo

O segundo motivo dos ataques a ACM Neto são as intensas críticas que ele tem feito às trapalhadas do governador, o que vem incomodando bastante o Palácio de Ondina, em especial o próprio Jerônimo. O vice-presidente nacional do União Brasil criticou, por exemplo, a portaria da aprovação automática na educação, a comparação feita por Jerônimo entre a violência na Bahia e na Europa e a fala do governador ao afirmar que o analfabetismo é uma doença. Neto já viu que tá doendo e já avisou a aliados próximos que pretende acelerar ainda mais as críticas. A avaliação é que a reação dos adversários só mostra que estão passando recibo, pois está doendo de fato.

O 1ª Classe

A decisão do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), de ir de classe econômica na viagem que vai fazer à Ásia desagradou em cheio o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). Nos bastidores, ele criticou e chamou a medida de demagógica e absurda. Rui, que sempre viajou de 1ª classe, estava programado para essa viagem, mas está querendo desistir, pois na econômica ele não vai poder estirar, de maneira confortável, as suas próprias pernas. Sabe que ficaria estranho ele ir de 1ª classe, e o superior hierárquico de econômica.

Na conta de Lula

Na semana passada o governador Jerônimo Rodrigues resolveu dizer que o problema da violência é mundial, mas nesta semana voltou a dizer que a questão é nacional e colocou a culpa no governo Lula, citando inclusive o presidente petista. Durante uma entrevista em Irecê, Jerônimo disse que para enfrentar o avanço das facções “é preciso que esse cerco seja feito e quem tem que fazer isso, a proteção nacional, é o governo federal”. Em seguida, ao perceber que colocou a conta no colo do presidente, até tentou se redimir, mas se atrapalhou mais ainda: “Eu não tô jogando a responsabilidade, eu tô dizendo o seguinte: Lula, nós elegemos você, nós queremos essa parceria e queremos construir isso”.

Juntos e misturados

As presenças de ACM Neto e do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) no evento de pré-candidatura de Flaviano Bonfim a prefeito de Santo Amaro não foram apenas simbólicas. Os discursos de ambos mostraram que está tudo bem entre os caciques do União Brasil e que as intrigas não vão abalar a amizade e o projeto político de ambos.

Os desarticulados

O PT da Bahia está em baixa depois da votação dos vetos e a fragorosa derrota do governo federal nesta semana no Congresso. É voz corrente dentro do parlamento a necessidade de mudanças para o governo ficar menos petista e mais eficiente na articulação política. Dois nomes estão sendo culpados: o ministro Rui Costa e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner. Rui, vale lembrar, tem a maior rejeição entre deputados federais, conforme apontou pesquisa da Quaest nesta semana. Ao todo, 39% dos parlamentares avaliam sua gestão como negativa. Já Wagner é apontado como ausente no dia dia nos debates e articulações, o que deixa um vácuo no Senado.

Guerra em Conquista

Que o PT de Vitória da Conquista quer derrubar o MDB local não é novidade. Essa semana, no entanto, uma bomba deve estressar ainda mais a relação entre os “aliados”. Vazou uma pesquisa qualitativa do partido na cidade em que o foco principal era avaliar a influência dos cardeais do MDB na campanha local. O roteiro principal dos grupos qualitativos contratados pelo PT do deputado federal Waldenor Pereira foi investigar como o eleitorado de Conquista reagiria ao mostrar quem são os padrinhos da vereadora pré-candidata a prefeita Lúcia Rocha.

Relatório indigesto

No dia em que conseguiu passar o rolo compressor e aprovar na Assembleia Legislativa da Bahia o reajuste linear de 4% para o funcionalismo público, o governador Jerônimo teve uma surpresa indigesta com o relatório publicado pela Sefaz, que apontava haver, sim, margem para oferecer um reajuste melhor. É que, entre o que o Estado gasta com a folha do servidor e o limite máximo permitido pela legislação há uma folga de quase 10 pontos percentuais. Ou seja, ficou claro para os servidores e até mesmo para a base governista, que disse amém ao projeto, que faltou boa vontade política do governador.

Tic tac

O prefeito de Santa Rita de Cássia, Zezo Aragão (PSD), entrou na mira dos órgãos de controle após a denúncia de gastos irregulares com gasolina, inclusive para abastecer veículos sucateados. O caso foi levado ao Ministério Público, que já colocou a lupa sobre contratos da gestão do prefeito, que, inclusive, já chegou a ficar inelegível por oito anos por causa de irregularidades durante a gestão de 1995 a 2000. Fontes que acompanham o caso garantem que, em breve, a denúncia deve ter desdobramentos por parte dos órgãos de controle.

Planserv no vermelho