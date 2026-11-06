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O presente indigesto de Jerônimo, o buraco de Jero 2.0 e a patrulha ideológica da intolerância

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Pombo Correio

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 05:15

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia Crédito: Thuane Maria/GOVBA

2026 ainda não acabou, e o governador Jerônimo Rodrigues já preparou um presente indigesto para os baianos em 2027, com o aumento do ICMS sobre combustíveis e gás de cozinha, com novos valores que passam a vigorar em 1º de fevereiro. Para quem se elegeu prometendo cuidar de quem mais precisa, o aumento da carga tributária fere de morte o discurso eleitoral e estrangula ainda mais o custo de vida das famílias. Jerônimo parece ter ignorado que, para uma parcela expressiva da população, gás de cozinha não é artigo de luxo. Também não parece ter levado em conta os efeitos em cadeia da medida sobre a atividade econômica, atingindo desde motoristas por aplicativo até pequenos empreendedores, como as baianas de acarajé, que terão de lidar com custos mais altos em plena alta estação.

Buraco do Jero 2.0

Passado o período eleitoral, a Bahia de Jerônimo Rodrigues parece ter voltado à sua programação normal. Nesta semana, os baianos voltaram a enfrentar os problemas de sempre na BR-324, que precisou ser interditada após a abertura de uma nova cratera na altura de Simões Filho, numa espécie de Buraco do Jero 2.0. Motoristas chegaram a enfrentar até seis horas de viagem entre Feira de Santana e Salvador, percurso que normalmente pode ser feito em cerca de uma hora, além de congestionamentos de até 30 quilômetros. O novo buraco é vizinho daquele que se abriu em julho deste ano e permaneceu por semanas sem solução.

Buraco de grandes proporções interditou parcialmente a BR-324 em Simões Filho 1 de 4

Poder paralelo

Outra coisa que parece ter voltado à normalidade, se é que se pode dizer assim, com a devida licença da ironia, são os episódios de controle territorial exercido por facções criminosas em bairros e comunidades de Salvador. Em Santa Luzia do Lobato, no Subúrbio Ferroviário, criminosos passaram a determinar, como se fossem autoridades policiais, que motoristas abaixem os faróis, acendam as luzes internas acesas e desçam os vidros quando circularem pela região controlada por eles à luz do dia. A regra chegou a ser pichada nas paredes.

Punhalada

O governador Jerônimo Rodrigues ainda não conseguiu apresentar explicações convincentes diante da onda de protestos contra sua iniciativa de abrir caminho para a privatização da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), a partir da venda de ações da empresa ao setor privado. Nem ele nem os técnicos do governo conseguiram esclarecer, até agora, os motivos para transferir à iniciativa privada parte de uma companhia considerada lucrativa para o Estado. A manobra foi recebida como uma verdadeira punhalada nas costas, especialmente por setores da esquerda e sindicalistas ligados ao segmento, surpreendidos com a publicação do decreto apenas um dia após o resultado do primeiro turno das eleições. O assunto já chegou às barras da Justiça, com pedido para que o decreto de Jerônimo seja derrubado.

Patrulha ideológica

A polêmica criada por setores mais radicais da esquerda petista em torno da apresentação da dupla Jorge & Mateus no Réveillon de Salvador revela um grau de ódio e intolerância cada vez mais preocupante. A dupla não foi escolhida por suas preferências políticas, mas por seu sucesso nacional e pela legião de fãs que possui na capital baiana. A mesma programação contempla Daniela Mercury e BaianaSystem, artistas de reconhecida importância para a música baiana e com posicionamentos políticos distintos. Ou seja, o critério é artístico, não ideológico. Quando a patrulha ideológica começa a determinar quem pode ou não cantar, é sinal de que o radicalismo já ultrapassou os limites da política e começa a contaminar a arte e a cultura. E isso, venha de onde vier, é um péssimo sinal para a democracia.

Prefeituras no vermelho

Uma onda de aperto financeiro começa a tirar o sono de prefeitos baianos. Com a queda nos repasses federais, gestores municipais relatam dificuldades para fechar as contas e recorrem a medidas amargas de contenção de despesas. O cardápio inclui demissões de contratados, suspensão de gratificações e até cortes na remuneração de servidores. Nos bastidores, a avaliação é de que a situação pode se agravar caso não haja uma reação de Brasília. O problema é que, enquanto o governo federal celebra seus números, nas prefeituras a realidade descrita pelos gestores é bem menos animadora. E, como sempre, a conta do aperto acaba chegando primeiro a quem está na ponta.

Fim precoce da lua de mel

A crise financeira das prefeituras começa a produzir efeitos também na relação política dos gestores municipais com o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Lula. As queixas incluem a distância entre as promessas de parceria e o socorro que efetivamente chega aos municípios. O desgaste preocupa especialmente porque parte das reclamações vem de gestores da própria base governista. A lua de mel do pós-eleição, ao que parece, está chegando ao fim.

A fila dos derrotados

A pressão de aliados derrotados nas urnas por espaços no governo Jerônimo Rodrigues (PT) começa a provocar desconforto nos bastidores do Palácio de Ondina. Um dos nomes em discussão é o da ex-prefeita de Lauro de Freitas Moema Gramacho (MDB), que conta com a simpatia de uma ala do PT para ocupar um posto de destaque na administração estadual. O problema é que aliados próximos do governador defendem uma reforma administrativa voltada à melhoria da gestão, e não à acomodação de políticos derrotados. O recado já acendeu o sinal de alerta entre alguns interessados em uma vaga na máquina estadual.

Gol contra

A especulação em torno do nome do ex-governador Rui Costa para comandar um eventual Ministério da Segurança Pública no próximo governo do presidente Lula provocou reações negativas nas redes sociais e fez muita gente lembrar o passivo de Rui na segurança na Bahia, que figurou como o estado mais violento do país durante os oito anos da sua gestão. Também houve quem lembrasse o episódio em que Rui chamou de “artilheiros na cara do gol” os policiais que participaram da chacina na Vila Moisés, do Cabula, em fevereiro de 2015, quando 12 jovens foram mortos e outros seis ficaram feridos.

Falsas verdades