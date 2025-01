POMBO-CORREIO

Promoção de deputada apoiada por Otto Alencar pode afetar prefeitura de Lençóis; entenda

Leia coluna na íntegra

O PSD quer "promover" a deputada estadual Ivana Bastos nas eleições de 2026. Segundo fontes pessedistas, a cúpula do partido planeja lançá-la candidata a deputada federal. Inclusive, a parlamentar conta com o apoio do cacique mor do partido no estado, o senador Otto Alencar.