Ruizistas esvaziados, derrota dupla de Jerônimo e debandada petista

Ala do ministro perde força com dobradinha de Jerônimo e Wagner. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Ao mestre com carinho



As pessoas próximas ao ministro Rui Costa (PT) estão cada vez mais escanteadas no governo do estado. Fontes no Palácio de Ondina contam que o governador Jerônimo Rodrigues assumiu o lado do senador Jaques Wagner (PT), cujos indicados estão mais fortalecidos. Os 'ruizistas' estão sendo esvaziados, a exemplo do presidente da Conder, Zé Trindade, e outros nomes próximos ao ex-governador. Um cardeal petista ironizou: “Jero é um bom aluno. Ele tá fazendo com Rui o mesmo que Rui fez com Wagner. Aqui se faz, aqui se paga”.

Ataque à imprensa

Outro ponto que Jerônimo também parece ter aprendido com Rui foi o ataque à imprensa. Ontem, durante o anúncio de Geraldo Júnior (MDB) como candidato do grupo à prefeitura de Salvador, o governador não gostou da pergunta feita por uma respeitada jornalista e respondeu de forma ríspida e agressiva, o que já tem sido recorrente na postura de Jerônimo. "Nós não vamos permitir que perguntas desse porte venham estragar nossa unidade. Não vou", disse, visivelmente irritado e, inclusive, interrompendo a fala da repórter.

Dupla derrota

Já na Assembleia Legislativa, o governador fez de tudo para sua base não votar o projeto encaminhado pelo Ministério Público estadual que aumenta a estrutura e reforça cargos. A medida serviria como uma retaliação ao MP, pois petista não gostou nada da lista com apenas um nome, o do procurador Pedro Maia, eleito por aclamação por seus pares. Jerônimo esperneou, mas teve que nomeá-lo. Para dar o troco, o governador boicotou o projeto, mas os deputados, que não querem problema com o MP, passaram por cima e aprovaram a matéria.

Nada envolvente

É uma derrota para a candidatura de Geraldo Jr. e para o governo o anúncio estar acontecendo sem um nome para vice. Demonstra toda a insatisfação que domina a base do PT e a descrença do partido na empreitada. Logo Geraldo que se considera um sedutor, um político envolvente. Dessa vez, não conseguiu seduzir ninguém.

Debandada

Sem um candidato do partido na capital, petistas começaram a defender que os recursos em maior abundância sejam destinados a cidade com chapas encabeçadas pelo PT, como Feira de Santana, Camaçari e Vitória da Conquista. Há também quem defenda um êxodo de boa parte da militância para engrossar fileiras em pontos mais estratégicos para os petistas, o que irá desidratar (intencionalmente) a jornada do vice-governador na capital.

Impasse

Por outro lado, caciques do MDB sabem que vão precisar abrir mão de candidaturas em cidades onde há disputa interna com o PT, como é o caso de Vitória da Conquista. Por lá, a base governista tem os nomes da vereadora Lúcia Rocha (MDB) e do deputado federal Waldenor Pereira (PT). Os irmãos Vieira Lima batem o pé e insistem em manter a candidatura de Lúcia, enquanto os petistas exigem a retirada e o apoio dela a Waldenor.

Efeito colateral

Quem também pode ter a candidatura naufragada é o ex-deputado federal e diretor-geral da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa), Uldurico Júnior, que é pré-candidato a prefeito de Teixeira de Freitas. Por lá, já dizem que lideranças que acompanham o ex-parlamentar já começaram a se desmobilizar, visto que a candidatura dele está no pacote de negociações para a empreitada de Geraldo em Salvador.

O lobby venceu

Dizem nos corredores da Secretaria Estadual de Saúde que a escolha do grupo Albert Einstein para gerir o hospital ortopédico da Bahia representou uma vitória para o ex-secretário Fabio Vilas Boas, a quem é atribuída a articulação (lobby) para sacramentar a operação.

Fissura na base

O PCdoB está disposto a ir até o fim com a candidatura do deputado estadual Fabrício Falcão ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e não engoliu a imposição do deputado Paulo Rangel (PT). Os Comunistas já começaram a coletar assinaturas para ter os 13 apoios necessários e submeter o nome de Falcão ao plenário. Desse jeito, vai se desenhando um cenário com quatro nomes na disputa. Além dos dois, estão se articulando o ex-deputado Marcelo Nilo (Republicanos) e o deputado estadual Rogério Andrade (MDB). Esse último diz ter oito assinaturas no campo do governo. A disputa tende a afunilar, pois Andrade ou Falcão vão conseguir os votos e disputar com Nilo e Rangel.

Choro do desespero

O desespero deu o tom da reunião entre prefeitos e integrantes do governo do estado nesta semana para falar da seca que atinge o estado, a pior dos últimos 40 anos. Entre relatos das tragédias que aconteciam no interior, teve até prefeito chorando por não ter recursos para garantir água potável para a população. Outros relataram que os caminhões que transportam alimentos tiveram que ser deslocados para coletar restos de animais mortos pela seca para evitar a contaminação do solo. A ajuda do governo, dizem eles, ainda não se efetivou. “A chuva chegou antes da ajuda do governo”, disse um prefeito nesta quarta em visita à capital.

Reda eleitoral

O governo Jerônimo aproveitou o final de ano e passou o rolo compressor para aprovar na Assembleia Legislativa uma mudança considerada estratégica para o manejo de cargos via Reda nas secretarias de Saúde e Educação. A matéria autoriza o Estado a prorrogar contratações temporárias até 2028, além de poder substituir mão de obra de suporte administrativo e operacional que hoje está com empresas terceirizadas. O movimento foi percebido como um ativo importante para negociação com lideranças políticas nas eleições municipais do próximo ano.

Pito geral