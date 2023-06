Condolências e Congratulações

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio. Maltratai-vos uns aos outros como eu vos maltratei. Aparentemente, e pelas evidências que nossa humanidade vai deixando atrás de si, a esmagadora maioria interpretou a mensagem divina desse jeito, porque a moeda corrente dos relacionamentos humanos é o maltrato mesmo. E essa normalidade contradiz as inúmeras experiências que demonstram quão mágica e impressionante é a vida quando as pessoas se relacionam entre si de forma solidária e colaborativa, se interessando por se protegerem mutuamente e se brindarem com apoio, amparo e fidelidade.

GÊMEOS: Elabore suas estratégias e aja com astúcia, mas não se iluda com que está tudo sob controle, porque sua alma enveredou por caminhos muito complexos, que têm tantos fatores que não haveria inteligência capaz de os dominar.

CÂNCER: Melhor seria que todo mundo se entendesse e as pessoas dessem as mãos para se apoiarem mutuamente, em vez de continuar se maltratando como se fossem estorvos. Mas, talvez, isso seja muito pedir para essas pessoas.

VIRGEM: Encontre espaço para você se expressar, e se as pessoas atrapalharem ou forem indiferentes, não se importe nem um pouco com isso, continue em frente, porque assim sua alma se aliviará através da expressão.

CAPRICÓRNIO: Melhor você não se espelhar no que aconteceu no passado, porque este momento é inédito, não tem referência em nada do que você experimentou. Aceite as novidades e, principalmente, aja você de uma nova maneira.