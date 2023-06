Horóscopo de 7/6: confiira as previsões do seu signo

QUESTÕES ETERNAS Data estelar: Lua míngua em Aquário. Enquanto nossa humanidade volta seus olhos aos gigantes políticos, corporativos, científicos e tecnológicos para tentar decifrar o rumo que as coisas estão tomando, e em que mundo viveremos nesse futuro que anda se decidindo em gerúndio, aquilo que é mais revelador é também o que, ainda, não chama a devida atenção, indicando quão atual ainda é a mitologia da caverna.

Há questões que são eternas, não perdem nunca sua atualidade, são o que são, sob qualquer circunstância ou calendário, e é na manifestação e consolidação do que é eterno que nossa humanidade decide seu futuro, porque não se trata mais de escolher quem será o opressor da vez dos próximos séculos, mas de como destituir de vez a equivocada interpretação da vida que promove que nos maltratemos uns aos outros.

ÁRIES: Bater na mesma tecla acaba dando certo, mesmo que seja a tecla errada. Assim são as coisas, quando se repete incessantemente um movimento, esse acaba encontrando seu espaço entre o céu e a terra. Mas, é certo?

TOURO: Aquilo que parece impossível deveria ser o foco principal dos próximos dias, porque as coisas não têm a lógica que a alma civilizada gostaria, acontecem em borbotões, caos e sem definições muito claras. Mas, acontecem.

GÊMEOS: Ainda que os medos que surjam intimidem o suficiente para, com muita prudência, você se abstiver da ação, chegará a hora em que a necessidade de agir será maior do que qualquer outro sentimento. Em frente.

LEÃO: É certo e verdadeiro que tudo anda dando muito mais trabalho do que você tinha imaginado, corroendo a boa vontade que havia no início. Porém, voltar atrás seria pior do que seguir em frente, apesar dos arrependimentos.