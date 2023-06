Horóscopo de 9/6: confira as previsões

TOURO: Há pessoas de todos os tipos e cores, assim como também os interesses que as motivam são diversos e, em muitos casos, discordantes entre si. Tenha clareza sobre o objetivo que persegue para escolher as pessoas certas.

CÂNCER: Amplie seus pontos de vista, procure, neste momento, se atrever a pensar as coisas que acontecem se colocando no lugar das pessoas que participam, em vez de as julgar e criticar com sua maneira peculiar de pensar.