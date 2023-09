Horóscopo de domingo (10/9); veja previsões para seu signo

Cada subterfúgio que utilizes para garantir tuas pretensões e satisfazer teus desejos é uma complicação a mais que agregas ao já complicado cenário dos relacionamentos sociais de nossa humanidade.



Paradoxalmente, usamos subterfúgios, feitos mentiras ou ocultamentos da verdade, por exemplo, em nome de simplificarmos o caminho para atingirmos nossas metas, mas esse é apenas um autoengano, porque não apenas nos complicamos por isso, senão que agregamos algo mais perverso à história que construímos, porque ao mentirmos declaramos com firmeza que não nos importa o que as outras pessoas opinem sobre nossos empreendimentos, e que as tratamos como objetos que podem ser manipulados ao nosso bel prazer, como peças de um jogo que, inclusive, nem sequer nos garante brindar com a satisfação que procuramos.