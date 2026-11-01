OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (1/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Leão.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05:00

As palavras impactam tua alma porque essas evocam imagens de experiências que não tiveste e que, talvez, nunca terás, porém, tua alma não é exclusivamente uma entidade receptora e passiva e, inclusive, essa não é a melhor parte dela.

A melhor parte de tua alma é a capacidade de intervir na realidade, portanto, as palavras não apenas te impactarão, tu também terás a oportunidade de as investigar e de intervir ativamente para corrigir os equívocos que as palavras tentem transmitir.

Assim é com todos teus sentidos de percepção, a visão não é apenas recepção, mas também intervenção na realidade, o que tu ouves não é apenas o impacto das palavras, mas também a interpretação que dás a essas. Se deixas de ser uma alma ativa serás apenas a metade de ti.

ÁRIES: É importante saber o que se quer e preservar o rumo nesse sentido, porém, mais importante ainda é você deixar um espaço aberto para sentir se o rumo está certo ou se é necessário fazer alguma correção de rota. Sensibilidade.

TOURO: As coisas mal resolvidas podem ficar dormentes tanto tempo que sua alma se acostuma a pensar que foram superadas, porém, estão dormentes apenas e, por isso, ressurgem inesperadamente em alguma curva do caminho. As curvas.

GÊMEOS: A forma com que você faz as coisas, seu modelo de organização, não está batendo bem com o que a maioria das pessoas quer fazer, e isso não invalida suas ações, apenas chama a atenção para um processo de adaptação.

CÂNCER: O entusiasmo é sagrado, mas infelizmente ele surge também como resultado de fantasias, porque se fosse sempre vinculado a sonhos legítimos você nunca se desviaria do caminho nem tampouco sofreria decepções.

LEÃO: Quando ficar difícil explicar seus movimentos, renuncie a essa tentativa de explicação, mas procure desacelerar, senão vai parecer que você só quer atropelar, mesmo que no fundo você só queira ajudar. Incompreensões.

VIRGEM: Inadvertidamente, suas palavras podem tocar em nervos expostos de algumas pessoas e isso há de ser tido em conta, para você não cair em si quando seja tarde, tendo de administrar reações adversas fora de proporção.

LIBRA: Apesar de haver contrariedades essas não prevalecerão, mas servirão para sua alma compreender melhor a situação atual do mundo e, também, para perceber que o mundo não é distante, é feito das pessoas próximas.

ESCORPIÃO: Cuide da saúde sem paranoias nem exageros. A saúde não é uma experiência individual, mas coletiva, porque não existe indivíduo saudável num mundo adoecido. Cuidar da saúde é cuidar dos outros e do meio ambiente.

SAGITÁRIO: A vida, com seus misteriosos procedimentos, sempre nos oferece pistas e sinais para que orientemos nossos passos, não apenas na direção de nossos desejos, como também da correção desses, caso não nos produzam bem-estar.

CAPRICÓRNIO: Cuide para se manter flexível e se adaptar às condições mutáveis da vida. A única coisa que não muda são os princípios eternos, sem os quais tudo o mais degringolaria. Você não é um princípio eterno, flexibilize.

AQUÁRIO: Algumas pessoas dirão que é impossível e semearão dúvidas em sua alma, mas se as visões tocaram seu coração você deveria aceitar essas críticas como um sinal de que está no caminho certo, apesar de tudo.