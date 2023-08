Horóscopo de domingo (13/8); veja previsões para seu signo

A máxima aproximação de Vênus à Terra é conhecida como o "Beijo de Vênus", e quem se atreveria a dispensar um beijo desses? Mas os beijos, porque não acontecem de outra maneira que a da intimidade sensual e sensória, cobram o tributo da entrega, da permissão, mesmo que temporária, para desfrutar do que se recebe e do que se entrega.



A sensualidade e a sensorialidade não são experiências meramente de pele, envolvem o intelecto também, a luz que mais brilha de noite no céu e também nos relacionamentos humanos. A luz que mais brilha no céu não veremos agora, porque o beijo de Vênus acontece quando se alinha com o Sol, desaparecendo do céu, mas poderemos comprovar a lucidez de nosso intelecto, percebendo com realismo nu e cru a magnificência da Vida, cuja beleza nem sempre está ao nosso alcance.