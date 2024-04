OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (14/4); veja previsões para seu signo

Aquilo que te seja familiar é o que merece mais atenção de tua parte, nem que seja para não te acomodares em distorções que atentam contra a dignidade humana e promovem abusos de todos os tipos, porque em toda "boa família" se cometem abusos e atrocidades, que depois são reproduzidas automaticamente, com ar de normalidade.

A família continua sendo a célula básica da sociedade, tudo que de horrível e luminoso acontece nela foi, de muitas maneiras, cozinhado a fogo lento no seio de muitas famílias.

ÁRIES: Quanto antes você se atrever a colocar um ponto final no que estiver ao seu alcance, mais rapidamente você desfrutará da liberdade disponível para se lançar ao futuro, e receber desse todas as instruções. É assim.

TOURO: Estar bem não é suficiente, a alma, quando se sente bem, precisa compartilhar seu estado com alguém, porque o bem-estar é melhor ainda quando se irradia a outrem, contagiando essa pessoa com sua graça e leveza.

GÊMEOS: Tenha em mente garantir mais estabilidade, consolidando seus planos através de pequenos passos, que com certeza serão mais eficientes do que buscar uma grande tacada que resolva tudo de uma vez só. Isso não acontecerá.

CÂNCER: Motivos para refletir melhor há sobrando, mas as reflexões cobram um ambiente de sossego, no qual sua alma se sinta segura, e isso só acontece na solidão. E neste momento talvez essa condição não esteja disponível.

LEÃO: Agora é quando sua alma testemunha comportamentos que a fazem recuar para refletir melhor sobre a natureza das pessoas com que se envolveu, e isso é algo sábio de se fazer. Identificar as boas e as más pessoas.