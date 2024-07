OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (14/7); veja previsões para seu signo

O Universo não cabe no entendimento racional de nossa humanidade, mas nosso entendimento racional cabe no Universo, significando isso que, quando pressentimos algo maior do que nós é de pouco valor que tentemos encaixar essa experiência dentro do alcance de nosso entendimento, seria melhor que, diante do desafio, ampliássemos a percepção.