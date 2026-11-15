OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (15/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Júpiter em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 05:00

Os períodos de Lua Vazia são fatores que subvertem a compreensão normal de como o tempo deveria ser organizado, mas também acontecem outros fatores cósmicos, como a conjunção de Marte e Júpiter que, caindo num domingo, transmite motivação suficiente para nos focarmos na produtividade, ainda que seja domingo.

Por isso, se sentes o impulso que subverte a preguiça de domingo, apontando para que seja resolvido tudo que andou sendo protelado ao futuro, te sugiro então que resolvas intimamente responder a esse chamado e adiantar o expediente da semana.

A agenda do firmamento será sempre muito mais eficiente do que a agenda da civilização para te orientar na direção de uma existência serena, livre e auspiciosa.

ÁRIES: Para minimizar as contrariedades que as pessoas apresentam quando você faz tudo do seu jeito, a saída é continuar em frente sem se deter a explicar absolutamente nada. A rebelião continuará, mas não atingirá você.

TOURO: Se você tiver de tomar uma atitude tão firme que pareça agressiva às pessoas envolvidas, procure não fazer disso um drama porque seria perda de tempo. Continue em frente com seus intuitos sem tentar agradar a ninguém.

GÊMEOS: Quando você precisa dizer coisas com mais firmeza do que o normal, as pessoas pulam da cadeira e se acham injustiçadas. Essa é uma manobra que só serve para elas se esconderem da responsabilidade e ganharem tempo.

CÂNCER: É legítimo que você cuide de seus interesses, mesmo que eventualmente isso seja contestado por pessoas que, inclusive, é de se supor que deveriam ficar ao seu lado, lutando junto para tudo dar certo. É assim.

LEÃO: Não há nada parecido com oportunidades perdidas, porque mesmo que eventualmente algo assim aconteça, você comprovará que o tempo, com seu ritmo implacável, encontrará um jeito de oferecer novas e melhores oportunidades.

VIRGEM: Os impedimentos precisam ser respeitados, porque nesta parte do caminho não significam desafios para você superar, mas sinais de que seria melhor desacelerar e, enquanto isso, amadurecer melhor suas ideias. É assim.

LIBRA: Nada de mau acontecerá se você se deixar contagiar por esse ânimo exultante que tomou conta das pessoas com que você precisa lidar agora, porque mesmo que você ache tudo exagerado demais, coisas boas também acontecerão.

ESCORPIÃO: É aqui e agora aquele futuro no qual você colocaria em dia tudo que por falta de boa vontade outrora foi protelado. Aproveite a onda e faça mais do que o normal em muito menos tempo. Uma oportunidade única.

SAGITÁRIO: Alçar a voz não vai ajudar você a ter a atenção que busca, ao contrário, criará resistências e se perderá um tempo precioso. Suas ideias são vigorosas e firmes, mas nem por isso serão compreendidas de imediato.

CAPRICÓRNIO: A vida como você a conhece e do jeito que servia ao seu conforto nunca mais será a mesma, porém, antes de você se angustiar com essa afirmação tenha em mente que as mudanças em andamento são para melhor.

AQUÁRIO: As pessoas equivocadas são as que se apresentam com mais vigor e assertividade, não porque suas ideias sejam melhores e mais consolidadas, mas porque precisam ocultar a síndrome de impostoras com que sofrem.