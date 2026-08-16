Horóscopo de domingo (16/8); veja previsões para seu signo

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Oscar Quiroga
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 05:00
Nada nem ninguém poderia nos oprimir ou manipular se não nos apegássemos tanto aos argumentos que o medo está continuamente elaborando em nossas mentes, pois, assim seríamos livres de verdade, propensos a experimentar a vida com a alegria da despreocupação.
Deixar de sentir medo parece impossível, e talvez o seja, mas está dentro de nosso alcance decidir quanto tempo vamos consagrar a ficar dando voltas em torno desse sentimento e se vamos ter o medo como principal motivação de nossas decisões ou se o substituiremos pela alegria.
O oposto do medo é a alegria, ela é nossa salvação, mas como os humanos livres somos perigosos, porque ninguém nos domina nem manipula, todas as tradições que regem os relacionamentos sociais são pautadas pela estimulação do medo.
ÁRIES: Quando as pessoas começam a invadir seu território, os bons sentimentos são substituídos pela irritação que isso provoca. Tal situação pode ser rápida ou se tornar crônica, dependendo de como você a administra.
TOURO: Palavras não resolvem, porque são ouvidas como promessas, e se você sabe de antemão que não foram promessas, mas uma maneira de ganhar tempo, o resultado será a semeadura da frustração, algo nada bom para ninguém.
GÊMEOS: As ideias não são de ninguém em particular, porque são pensadas por milhares de pessoas ao mesmo tempo, de forma telepática. A única maneira de tomar posse de uma ideia é tomar a iniciativa de a colocar em prática.
CÂNCER: A paciência não é infinita e há pessoas que merecem ser tratadas de outra forma mais incisiva, porém, os resultados seriam imprevisíveis, portanto, sua alma fica com o ônus do dilema sobre o que seria melhor fazer.
LEÃO: Dá vontade de partir para cima de algumas pessoas e as razões que levam a isso são poderosas, como tigres na escuridão. Porém, talvez esse não seja um momento adequado para uma atitude desse porte. Melhor ficar em silêncio.
VIRGEM: A ajuda oferecida precisa ser observada com atenção por você, porque eventualmente pode se converter num transtorno a mais, como se poucos você estivesse administrando. Procure analisar direito a oferta de ajuda.
LIBRA: Faça o que tiver de fazer desde que com o coração cheio de boa vontade, porque se for diferente, melhor nem fazer, mas ficar à margem dos acontecimentos observando as outras pessoas desempenharem suas funções.
ESCORPIÃO: A precipitação não é recomendável, por isso, diante da sensação de que deveria agir de imediato, procure respirar fundo e analisar melhor o cenário. Você descobrirá que seria melhor permanecer na qudorietude.
SAGITÁRIO: O desconforto não precisa ser resolvido discutindo com as pessoas, como se elas estivessem produzindo tudo que atazana sua alma. Procure passar por este momento com a maior serenidade que esteja dentro do seu alcance.
CAPRICÓRNIO: Se as pessoas lhe produzem nervosismo nesta parte do caminho e, ao mesmo tempo, você não consegue tomar distância delas, então pelo menos evite se irritar excessivamente com a presença delas, para o bem de todos.
AQUÁRIO: Fazer ordem é bom, mas não para fugir das questões maiores que seriam mais importantes no momento. Evite se esconder por trás das tarefas pequenas do dia a dia na tentativa de não enfrentar o que se apresenta.
PEIXES: Procure escolher maneiras de descansar que sejam saudáveis, que brindem você com energia e vitalidade em vez de serem investimentos de tempo que degradariam seu corpo e talvez sua alma também. Tudo em nome da saúde.