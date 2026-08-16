OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (16/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte em quincunce com Plutão e quadratura com Netuno.

Oscar Quiroga

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 05:00

Nada nem ninguém poderia nos oprimir ou manipular se não nos apegássemos tanto aos argumentos que o medo está continuamente elaborando em nossas mentes, pois, assim seríamos livres de verdade, propensos a experimentar a vida com a alegria da despreocupação.

Deixar de sentir medo parece impossível, e talvez o seja, mas está dentro de nosso alcance decidir quanto tempo vamos consagrar a ficar dando voltas em torno desse sentimento e se vamos ter o medo como principal motivação de nossas decisões ou se o substituiremos pela alegria.

O oposto do medo é a alegria, ela é nossa salvação, mas como os humanos livres somos perigosos, porque ninguém nos domina nem manipula, todas as tradições que regem os relacionamentos sociais são pautadas pela estimulação do medo.

ÁRIES: Quando as pessoas começam a invadir seu território, os bons sentimentos são substituídos pela irritação que isso provoca. Tal situação pode ser rápida ou se tornar crônica, dependendo de como você a administra.

TOURO: Palavras não resolvem, porque são ouvidas como promessas, e se você sabe de antemão que não foram promessas, mas uma maneira de ganhar tempo, o resultado será a semeadura da frustração, algo nada bom para ninguém.

GÊMEOS: As ideias não são de ninguém em particular, porque são pensadas por milhares de pessoas ao mesmo tempo, de forma telepática. A única maneira de tomar posse de uma ideia é tomar a iniciativa de a colocar em prática.

CÂNCER: A paciência não é infinita e há pessoas que merecem ser tratadas de outra forma mais incisiva, porém, os resultados seriam imprevisíveis, portanto, sua alma fica com o ônus do dilema sobre o que seria melhor fazer.

LEÃO: Dá vontade de partir para cima de algumas pessoas e as razões que levam a isso são poderosas, como tigres na escuridão. Porém, talvez esse não seja um momento adequado para uma atitude desse porte. Melhor ficar em silêncio.

VIRGEM: A ajuda oferecida precisa ser observada com atenção por você, porque eventualmente pode se converter num transtorno a mais, como se poucos você estivesse administrando. Procure analisar direito a oferta de ajuda.

LIBRA: Faça o que tiver de fazer desde que com o coração cheio de boa vontade, porque se for diferente, melhor nem fazer, mas ficar à margem dos acontecimentos observando as outras pessoas desempenharem suas funções.

ESCORPIÃO: A precipitação não é recomendável, por isso, diante da sensação de que deveria agir de imediato, procure respirar fundo e analisar melhor o cenário. Você descobrirá que seria melhor permanecer na qudorietude.

SAGITÁRIO: O desconforto não precisa ser resolvido discutindo com as pessoas, como se elas estivessem produzindo tudo que atazana sua alma. Procure passar por este momento com a maior serenidade que esteja dentro do seu alcance.

CAPRICÓRNIO: Se as pessoas lhe produzem nervosismo nesta parte do caminho e, ao mesmo tempo, você não consegue tomar distância delas, então pelo menos evite se irritar excessivamente com a presença delas, para o bem de todos.

AQUÁRIO: Fazer ordem é bom, mas não para fugir das questões maiores que seriam mais importantes no momento. Evite se esconder por trás das tarefas pequenas do dia a dia na tentativa de não enfrentar o que se apresenta.