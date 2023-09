Horóscopo de domingo (17/9); veja previsões para seu signo

Que tua consciência cresça e se amplie para além de ti, em busca dessa conexão inefável com o infinito, com o Divino, com o que tu consigas imaginar como algo que seja maior que tua presença autocentrada, pois, é no maior que tu encontrarás teu significado, teu projeto, tua relativa função nesse organismo colossal que é o Universo.



Para te conhecer, precisas antes de tudo conhecer o que é maior que tua presença, porque se usas o método contrário, conhecer a ti antes de conhecer o que é maior que ti, inevitavelmente darás voltas e mais voltas com o pescoço amarrado a uma estaca no chão

Te aventura a conhecer o que tens em comum com teus semelhantes e diferentes, porque o que há em comum é, também, o que é maior que todas e que cada uma das pessoas existentes.

ÁRIES: A riqueza do momento é sensível, sua alma capta as potencialidade envolvidas a cada instante. Tudo isso desenha um futuro desejável e possível, e as decisões que você tomar agora são as sementes desse futuro.

TOURO: As aparências enganam, mas nem sempre por uma causa errada, há enganos que servem para a preservação da harmonia nos relacionamentos também. Importante mesmo é não se apegar a julgamentos severos da realidade.

GÊMEOS: Ninguém nasce neste planeta para se dedicar a viver a carência, todos existimos em busca de satisfação e temos à disposição todos os recursos, porém, num cenário de proibições e regras morais que exilam você do paraíso.

CÂNCER: Pensar no futuro é importante, pensar bem, pensar sem medo nem tampouco fantasias tolas, pensar no futuro porque, ao você se projetar nessa direção, você também pode, aqui e agora, aproveitar melhor tudo que acontece.

LEÃO: São muitas as coisas envolvidas neste momento, e não há como saber se a intensidade brilhante dos dias de hoje se preservará assim no futuro. Melhor nem pensar nisso, melhor desfrutar do que a vida outorga agora.

VIRGEM: Só você sabe o quanto custa ser você, só você sabe os sacrifícios que poderiam ser evitados, mas que as circunstâncias impõem. Ninguém poderia avaliar isso, a não ser você. Essa é a solidão do caminho. Faça amizade com ela.

LIBRA: Para você melhorar é necessário investir o tanto que você pretenda melhorar. A vida é um fluxo, quanto mais você a vive, mais vida parece circular através de você. As escolhas se fazem por si mesmas, ou nós que as escolhemos?

ESCORPIÃO: Os sonhos são as fotografias do futuro, e há todo um caminho para chegar lá, além de toda uma operação de fundo para que a fotografia exista. É importante você ter consciência de como se constroem os sonhos. Realismo mágico.

SAGITÁRIO: Quando as promessas se transformam em ações, esse é o momento mais excitante. Por enquanto, é tudo ensaio, mas não há verdadeira razão para desanimar, a vida é uma comédia de erros que vai se mantendo em equilíbrio.

CAPRICÓRNIO: É tanto que está envolvido neste momento de sua vida que por momentos bate uma perplexidade, um não saber se vai dar conta do recado. Pode ser que sim, pode ser que não, você só saberá seguindo em frente.

AQUÁRIO: Os entendimentos feitos no momento da excitação alegre são, com certeza, os que custam mais caro depois, porque a excitação sempre acaba e logo em seguida vem toda a sequência de coisinhas do dia a dia. O mesmo de sempre.