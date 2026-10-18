OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (18/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 05:00

A ambição te propõe uma escalada íngreme, mas que para a fazer não encontrarás ajuda de outras pessoas que também tentam escalar, como aconteceria na subida normal de uma montanha.

Ao contrário, na escalada da montanha da ambição encontrarás as pessoas que tentarão te atrasar, na melhor das hipóteses, ou simplesmente te jogar no abismo para que não compitas com elas, na hipótese mais comum.

Diante desse cenário realista aprenderás a jogar o jogo da ambição exorcizando de ti qualquer vestígio de solidariedade que te enfraqueceria o ânimo na escalada e, quem sabe, também aprenderias a derrubar as pessoas que tentam fazer a escalada. Cuida então para que a ambição que te motiva ao progresso não seja a mesma que te desumanize totalmente no processo da realização.

ÁRIES: Juntas as pessoas são mais, porém, parece que sempre acontecem coisas que distraem e, no fim, continua tudo na mesma, cada um por separado tentando solucionar os problemas que só se resolveriam em conjunto.

TOURO: Sair do atoleiro mental, emocional e físico em que o mundo se encontra é uma tarefa titânica que não pode recair exclusivamente na mão de ninguém, é algo que requer união entre as pessoas para ser superado. É por aí.

GÊMEOS: É impossível desejar aquilo que não se percebe, porém, ao mesmo tempo é totalmente possível desejarmos algo que imaginamos perceber, mas que no fundo é uma viagem fantástica da própria mente, sem apoio da realidade.

CÂNCER: No meio de todas as bobagens que as pessoas andam falando, alguma coisa sábia pode ser resgatada, não porque alguém tenha tido essa intenção, mas porque sua alma consegue juntar alguns pontos e tirar conclusões.

LEÃO: Aquilo que você fizer com suas próprias mãos é o que servirá para manter sua mente lúcida e atenta a detalhes que de outra maneira passariam despercebidos. Este é um momento em que as pequenas coisas têm importância.

VIRGEM: Aquilo que seja seu por merecimento deveria estar sob seu domínio, mas do jeito que o mundo funciona nada é garantido. É preciso continuar se movimentando de todas as formas possíveis para você ter o que é seu.

LIBRA: Passar bons momentos depende menos de você se acomodar nos lugares habituais em que sua alma se sentiria segura e confortável e muito mais de você ter ao alcance de sua mão as pessoas que sejam confiáveis e amorosas.

ESCORPIÃO: Quem pensa os pensamentos? Esses se pensam sozinhos ou há um ser interior invisível que é o pensador? Esses questionamentos são pertinentes para esta parte do caminho, de modo a não se perder no labirinto mental.

SAGITÁRIO: Tudo que você tem são palavras, promessas que ainda não se cumpriram, mas que amarraram você a uma expectativa que, no momento, não tem garantia de ser satisfeita. É o momento das dúvidas mais profundas. Resolva.

CAPRICÓRNIO: É evidente que não se trata de sermos produtivos o tempo inteiro, há mais vida entre o céu e a terra do que encarnarmos o destino de sermos engrenagens de máquinas. Porém, há horas em que é preciso produzir.

AQUÁRIO: O problema da inteligência é que, quando associada à fantasia, acaba elaborando narrativas que parecem muito reais, mas que são produto de paranoia. Assim, a inteligência, em vez de esclarecer acaba distorcendo.