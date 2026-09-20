OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (20/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Urano em quincunce.

Oscar Quiroga

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 05:00

Ainda que a vingança se cubra de razões morais de duvidosa reputação para se justificar, para aquelas pessoas que a executam promove alívio e serenidade no coração, por ter acertado as contas.

Perdoar os inimigos, oferecer a outra face depois de ter recebido uma ofensa, desejar que todas as pessoas desfrutem de felicidade e de prosperidade, essas são atitudes de elevado nível espiritual que parecem fora do alcance da imensa maioria das pessoas.

Se acreditamos em retribuições kármicas ou em que "aqui se faz, aqui se paga", precisamos pensar em como acontecem os pagamentos São os animais, os minerais e as plantas que cobrarão, ou eventualmente, quando executamos alguma vingança, não apenas promovemos nosso alívio pessoal, senão também nos tornamos soldadinhos da vida cobrando as dívidas?

ÁRIES: É virtualmente impossível dizer tudo que passa pela cabeça, porque isso provocaria conflitos intermináveis. Não se trata de mentir o tempo inteiro nem tampouco de mascarar os sentimentos, mas de selecionar o que você diz.

TOURO: Sua opinião conta mais do que as opiniões alheias, mas isso não significa que a opinião certa seja a sua. Este é um daqueles momentos em que seria interessante você avaliar direito qual seria a opinião certa.

GÊMEOS: Arrumar as coisas é um exercício saudável, que não se limita ao estético e higiênico, se estende também ao âmbito da alma, que ao contemplar um ambiente organizado se torna mais serena e alegre. Em frente.

CÂNCER: Desagradar intencionalmente algumas pessoas não seria uma boa ideia, porque ainda que o ato lhe traga uma satisfação inconfessável, os efeitos colaterais assombrariam você por um bom tempo, criando problemas.

LEÃO: As tensões são evidentes, mas é melhor que seja assim, porque você tem a oportunidade de fazer os ajustes que se tornarem necessários, só que tudo precisará ser feito sobre a marcha, mudando os planos de acordo ao cenário.

VIRGEM: Lance seus melhores pensamentos ao futuro e corra atrás desses fazendo o impossível para os aproximar da realidade concreta. Fazendo isso com sinceridade e intensidade todos os dias, você nunca mais terá queixas.

LIBRA: A partir do momento em que a alma se cobre de certezas, é quando deixa de pensar direito. Por mais que suas opiniões sejam muito bem fundamentadas, ouça com atenção as contradições, nem que seja por esporte.

ESCORPIÃO: Aparentar boas intenções, muita gente faz isso e pensa que se dá bem desse jeito. Porém, ainda que de imediato conquistem certas vantagens, não saberão reconhecer, depois, a natureza dos efeitos colaterais.

SAGITÁRIO: Os lindos pensamentos que você cultiva a respeito de algumas pessoas, talvez não possam ser expressos de imediato, inclusive porque é muito provável que essas pessoas estejam comprometidas. Seu momento chegará.

CAPRICÓRNIO: Nós, os humanos, só conhecemos de verdade o que percebemos, enquanto todo o resto do conhecimento seria apenas teoria. Por isso mesmo é que as experiências são muito mais importantes do que aprender nos cursos.

AQUÁRIO: Toque a bola para frente, porque ainda há muito jogo e nada está totalmente definido. Exorcize quaisquer traços de desânimo que ocorrerem, como resultado de exaustão. Descanse, mas continue no jogo, isso sim.