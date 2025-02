OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (2/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Áries.

Oscar Quiroga

Publicado em 2 de fevereiro de 2025 às 05:00

Procura conduzir tua mente num sentido compreensivo e sábio a respeito de tudo e de todos, porque se te entregares à inércia combativa e conflitante em que a mente humana está envolvida, sinto informar, o dia será um inferno, porque há tantas meias verdades entaladas na garganta de nossa humanidade que ao começarmos a litania de queixas ela se transformaria em cardápio variado de insultos e ofensas. >

Substitui essa inércia pela firme e determinada boa vontade de abrir teu coração para compreender que, de fato, a vida não está fácil para ninguém, mas que se ficarmos nos maltratando mutuamente em vez de nos darmos alento, continuaremos engrossando as fileiras da massa espiritualmente ignorante que é manipulada com facilidade para atender aos interesses dos que sabem manipular essa ignorância.>

ÁRIES: Enquanto houver mínimo entendimento entre as pessoas, haverá também esperança de um mundo melhor. Todas as hostilidades e brutalidades que vicejam nos relacionamentos não são eternas, vão passar, como tudo passa.>

TOURO: O que você fizer hoje terá resultados maiores dos esperados, portanto, cuide para que as ações que você empreender sejam motivadas pelos sentimentos mais elevados, e que sua mente pretenda benefícios para todos.>

GÊMEOS: Discutir não está com nada, só desgasta e estressa os relacionamentos que deveriam ser coroados com harmonia e agradável interlocução. Discutir relacionamento é pior ainda, nunca se chega a lugar algum.>

CÂNCER: O cenário pelo qual você transita pode não ser o ideal, mas mesmo assim sua alma está protegida pela dignidade dos pensamentos que circulam pela mente, e pela possibilidade de manifestar generosidade para com todos.>

LEÃO: Agora é quando surgem as pessoas que você precisa, por isso, apesar de ser domingo, considere que hoje seja um dia útil, um dia em que você pode avançar nas questões mediante as quais as soluções se apresentem. Melhor assim.>

VIRGEM: Fazendo tudo que estiver ao seu alcance, você pode ter certeza quanto aos resultados positivos que colherá. Porém, se negligenciar algo só porque sente que assumiu responsabilidades demais, aí a coisa toma outro rumo.>

LIBRA: Esses pensamentos nobres e dignos que tomam conta de sua mente hão de ser transformados em ações práticas, porque assim você os compartilhará com as pessoas de seu círculo de influência. Siga em frente por aí.>

ESCORPIÃO: Enquanto continuar nutrindo sentimentos bons para com todas as pessoas, sua alma também poderá continuar transitando com segurança por onde quiser, mesmo que o cenário pareça hostil e cheio de dificuldades.>

SAGITÁRIO: As pessoas ocultam a bondade porque se sentem inseguras nesse mundo onde viceja o egoísmo brutal, porém, se você fizer acenos positivos a elas, agindo com generosidade, descobrirá o mundo oculto ao alcance da mão.>

CAPRICÓRNIO: Há coisas práticas que estão ao seu alcance e que podem ser melhoradas, mesmo que, a princípio, nada disso pareça ser da alçada de suas responsabilidades. Prestar serviço é um ato de generosidade espiritual.>

AQUÁRIO: O que você colocar em marcha hoje se tornará maior do que o esperado. Por isso, é hora de você tirar do fundo da gaveta as questões que pareciam difíceis demais para se tornarem reais. Agora é hora de agir.>