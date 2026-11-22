OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (22/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol ingressa em Sagitário.

Oscar Quiroga

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 05:00

Nasceste no reino humano com os superpoderes da consciência ao teu dispor: perceber, desejar, agir e reunir todas as experiências decorrentes do uso dessas capacidades numa história individual.

Os antigos acharam que essas capacidades representavam perigos que deveriam ser dominados e, por isso, inventaram um tipo de civilização que se baseia nas proibições e não no incentivo a nos lançarmos à experiência existencial para expressar a criatividade que nos é inerente.

Assim, passamos uma boa parte da existência tentando superar os freios que nos apequenam e imaginamos que a liberdade seja isso mesmo, transcender as limitações, porém, liberdade de verdade é chegarmos ao final de cada dia convencidos de que fizemos nosso melhor com os superpoderes de perceber, desejar, agir e narrar nossa história.

ÁRIES: Quanto mais amplos e inclusivos sejam seus pensamentos, melhor será o andar da carruagem das próximas semanas, porque dessa maneira você apreciará os acontecimentos em curso, em vez de os tratar com desdém e mau humor.

TOURO: Haverá certo remanejamento e acomodação nos relacionamentos que são mais significativos, e isso há de ser celebrado, mesmo que produza um tanto de desgaste, porque as realidades diversas precisam se entender melhor.

GÊMEOS: Ajustar contas é necessário, porém, sem que se torne um exercício de domínio nem tampouco que as recriminações sejam a nota dominante das conversas. Ajustar contas é equilibrar o jogo para haver maior harmonia em tudo.

CÂNCER: Provavelmente você encontre um tanto mais de dificuldade para organizar direito sua vida cotidiana com tudo que essa envolve. Evite fazer disso um drama e, ao contrário, aproveite para reformular seus hábitos.

LEÃO: O esforço maior já foi feito e a partir de agora haverá sinais de maior leveza, algo que precisa ser celebrado por você sem, no entanto, deixar de prestar a devida atenção a tudo que seja do seu interesse. Celebração.

VIRGEM: Dá a impressão de que todas as famílias sejam disfuncionais e que as pessoas envolvidas nelas se dão licença de se comportarem de formas em que nunca o fariam fora desse ambiente. As razões são muito complexas.

LIBRA: Para que as pessoas não se dispersem e deixem de atender aos seus interesses, procure manter a bola em jogo, chamando a atenção quando perceber que as coisas degringolam, não por má fé, mas por distração mesmo.

ESCORPIÃO: O corpo físico há de ser o instrumento de expressão de sua alma e para isso é imprescindível que você o monitore e preserve em boa saúde, porém, sem que isso se transforme num ritual de paranoia constante.

SAGITÁRIO: Apesar de haver ainda algumas condições limitantes, mesmo assim você vai ter margem de manobra suficiente para começar a transcender os perrengues que foram se acumulando nas semanas anteriores. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO: Normalmente você não pediria ajuda, mas nesta parte do caminho seria interessante você experimentar alternativas, porque mesmo que as pessoas andem desnorteadas, há também muita boa vontade disponível por aí.

AQUÁRIO: No meio das chatices que as pessoas provocam há também beleza e empatia, está tudo misturado e acontecendo ao mesmo tempo, dificultando o trabalho do discernimento para conseguir selecionar direito seus relacionamentos.