Horóscopo de domingo (23); veja previsões para seu signo

Ao primeiro sinal de teus planos não darem certo, desiste sumariamente e muda o roteiro, isso evitará que, por pura teimosia, agregues argumentos para alimentar a ansiedade. É conveniente que amplies tua percepção o quanto antes, evitando estacionar no lugar de que as coisas deveriam ser de tal ou qual jeito, para aproveitar os aparentes inconvenientes e impedimentos e te lançar a um novo repertório de aventuras e possibilidades. Agarrar-se a roteiros e planejamentos não é errado, ao contrário, mas nem todo dia é propício para se ajustar a essas condições, e hoje, particularmente, parece que tudo empurra numa direção em que o inesperado e a surpresa dominam a cena e produzem acontecimentos. Só falta te adaptares a isso da melhor maneira possível.

LEÃO: Nem tudo será de acordo aos planos, porque a vida e as outras pessoas parecem ter planos discordantes aos seus. No entanto, no generoso abraço da Vida de todas as vidas parece, também, haver lugar para tudo e todos.