OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (24/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Netuno em sextil.

Oscar Quiroga

Publicado em 24 de maio de 2026 às 05:00

Nenhum ser humano, por mais brutal, abominável e egoísta que seja, deixa de ter em algum momento impreciso da existência a experiência que se conhece como epifania, o instante inspirado em que reconhecemos na intimidade a conexão com Algo Maior do que nós mesmos.

O registro que a epifania deixa é indelével, mas pode ser esquecido e abandonado em função de focarmos nossa consciência em questões menores, mais ao alcance de nosso pequeno entendimento, deslizando de forma inconsciente e irresponsável na direção da existência mesquinha.

É triste deixarmos acontecer isso, porque a epifania nos indica o caminho de adquirirmos real valor, o tipo de engrandecimento que nunca obtemos o procurando através do dinheiro e da influência social. A epifania é aquilo que um dia seremos, grandes como a Vida de nossas vidas.

ÁRIES: As promessas não hão de ser vazias, nem as que você receba nem tampouco as que você eventualmente fizer. Se não houver certeza do cumprimento das promessas, melhor nem as proferir, para evitar engodos inúteis.

TOURO: Certos assuntos devem vir à tona e ser discutidos abertamente, porém, há questões que sua alma há de manter sob o manto da discrição, sem fazer comentários que possam dar pistas sobre suas verdadeiras intenções.

GÊMEOS: Agora é quando sua alma tem amplitude para tomar as iniciativas pertinentes que resultem em congregação, porque se as pessoas se unirem e atuarem em sintonia, nada poderá deter o movimento iniciado. A bola está com você.

CÂNCER: As circunstâncias pressionam e, por isso, não seria este um momento propício para você fazer valer sua vontade. É melhor nadar a favor da corrente, mesmo que isso não seja imediatamente satisfatório para você.

LEÃO: Costure alianças, se movimente de forma estratégica para consolidar o grupo de pessoas que estaria ao seu favor de acordo com suas pretensões. É um jogo duro e arriscado nesta parte do caminho, mas um que você pode desempenhar.

VIRGEM: Neste momento sagrado entre o céu e a terra é inevitável que sua alma sinta temor, porque há tanta coisa envolvida que seria impossível deixar de ter medo. Porém, evite se apequenar diante dos desafios que a vida oferece.

LIBRA: Para que as alianças se consolidem é fundamental que você apresente seus planos com clareza e de forma ordenada, para que não sejam ouvidos como ideias apenas, mas como métodos eficientes de atuação. Aí sim!

ESCORPIÃO: Unir é mais difícil do que dividir, porém, é trabalhando com persistência sobre essa dificuldade que sua alma poderá desfrutar dos benefícios disponíveis nesta parte do caminho. Os ingredientes estão disponíveis.

SAGITÁRIO: Se você quer convencer alguém de alguma coisa ou plano, por enquanto é importante adotar uma postura tal que as pessoas sintam que sua alma está aberta a ouvir o que elas têm a dizer. Valorize a opinião diferente.

CAPRICÓRNIO: A importância das pequenas coisas do dia a dia radica em que sobre a base que elas estabelecem se cria segurança e previsibilidade e, assim, sua alma fica livre para alçar voos mais atrevidos e aventureiros.

AQUÁRIO: A legitimidade de seu anseio de bem-viver será comprovada através dos benefícios que se irradiarem da realização dos seus desejos. O bem-viver não é uma condição meramente individual, é um aspecto coletivo.