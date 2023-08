Horóscopo de domingo (27/8); veja previsões para seu signo

Ainda que conquistes todos os recursos materiais que te permitam existir com independência, liberdade e autonomia, nem assim poderias dispensar a ajuda de outras pessoas, porque ainda que imagines que não precisarias de ajuda, porque comprarias o trabalho de todas elas, teu dinheiro não compraria a confiança nem tampouco a fidelidade.



No imaginário humano é legítimo tratar as outras pessoas como objetos que possam ser manipulados à vontade, mas também acontece a revolta quando esse trato é dirigido a nós mesmos, porque bem sabemos que o ser humano não é objeto, mas sujeito de seu próprio destino, e que seu imenso valor reside em princípios subjetivos, invisíveis e que não podem ser avaliados em dinheiro, mesmo que no imaginário também se afirme que todo ser humano pode ser comprado. Isso não é verdade.

ÁRIES: Juntar forças é a melhor opção, e apesar das resistências e dos eternos interesses discordantes, é isso mesmo que acabará acontecendo, porque as pessoas perceberão que, juntas, podem mais do que separadas. É assim.

TOURO: Os compromissos precisam ser honrados, pelo bem de todos, porque senão haveria interrupções e conflitos que, no fim, só desgastariam e desagregariam o que, de outra forma, poderia ser produtivo para todos os envolvidos.

GÊMEOS: Você pode e deve fazer suas vontades, e se o cumprimento dessas for difícil, porque envolve a complexidade dos relacionamentos humanos, saiba que nem isso impedirá que as vontades sejam feitas. E tudo tem um preço.

CÂNCER: A exposição natural e espontânea de suas ideias é algo muito satisfatório, mas para sua alma, porque para inúmeras pessoas por aí suas palavras parecerão ofensivas, mesmo que não tenha sido essa sua intenção.

LEÃO: Seus interesses estão em jogo e vale a pena você entrar em campo com plena disposição de fazer o necessário para os defender. São momentos assim que a alma utiliza para se orientar e atualizar seus princípios fundamentais.

VIRGEM: Determine sua posição de maneira firme, porém, elegante e honesta, porque isso vai propiciar que as outras pessoas sigam seu exemplo e, assim, as cartas serão postas sobre a mesa com honestidade. Aí sim!

LIBRA: Fazer acontecer não é tão difícil assim, porém, há muita emoção envolvida, tanta que às vezes parece insuportável, e é tão difícil de administrar que paralisa o movimento. Mesmo assim, é possível tomar a iniciativa.

ESCORPIÃO: Você não precisa estar no meio do palco se expondo o tempo inteiro, é importante reconhecer a hora de sair de cena e iniciar outro tipo de estratégia, influenciando indiretamente as pessoas em vez de se expor.

SAGITÁRIO: Haverá bastante movimento nas próximas semanas, e você precisará defender seus interesses e, ao mesmo tempo, cumprir suas promessas e obrigações. Este é um momento em que muita coisa será definida.

CAPRICÓRNIO: Assuma sua posição no mundo, tome as rédeas do destino, exorcize o medo que faz sua alma se sentir diminuída diante da complexidade da vida. Deposite um voto de confiança em você, é tudo possível.

AQUÁRIO: Enquanto tudo seja passado à ação com a maior boa vontade possível, tenha certeza você que, mesmo os resultados serem diferentes dos imaginados, ainda assim será tudo muito satisfatório, especialmente para você.