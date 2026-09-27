OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (27/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte ingressa em Leão.

Doris Miranda

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 05:00

Considerar o Ego um adversário que devemos destruir é uma forma velada de suicídio, porque sem Ego não somos nada.

Inúmeros equívocos conceituais são repetidos e aceitos pela mera razão de que nossa humanidade tem preguiça de pensar, porque se roubasse uma mínima fração do tempo que dedica a assistir passivamente a desinformação travestida de descobrimentos fantásticos, e a dedicasse a refletir com sinceridade sobre os fatos da vida, perceberíamos o valor do Ego, que com seu superpoder associado à consciência integra tudo que percebemos, desejamos e praticamos num todo mais ou menos coerente.

O Ego não deve ser confundido com o egoísmo autocentrado, esse sim um sintoma patológico de nossa ignorância espiritual que, à medida em que percebemos nosso vínculo com o Universo, é superado e transcendido.

ÁRIES: Tome a iniciativa para fazer acontecer o que seja do seu desejo e necessidade, porque nesta parte do caminho, mais do que nunca, você encontrará o cenário propício para esse tipo de movimento. Faça valer sua vontade.

TOURO: As tensões que surgem justamente no ambiente onde você esperaria encontrar paz e conforto não são um castigo que a vida lhe impõe por ter feito algo errado. Essas tensões são antigas e nunca foram resolvidas. É isso.

GÊMEOS: As palavras duras precisam ser reservadas para aqueles momentos em que você tenha esgotado todos os outros recursos, porque se forem utilizadas o tempo inteiro perderiam seu efeito, e isso seria muito inconveniente.

CÂNCER: Reúna recursos, evite gastar sem necessidade, poupe tudo que seja possível e que estiver ao seu alcance sem, no entanto, fazer sacrifícios inúteis ou ridículos nesse sentido. É só uma questão de poupança.

LEÃO: A impaciência começa a dar as caras, mas é necessário, em nome de atuar com sabedoria, que você a contenha da maneira que estiver ao seu alcance, inclusive não se culpando por, de vez em quando, a perder e explodir.

VIRGEM: Talvez seja um tanto mais difícil do que o habitual satisfazer seus desejos, um pouco porque o cenário não é propício, mas o outro pouco, o que mais interessa, porque é provável que seus desejos sejam impertinentes.

LIBRA: As diferenças não são meramente de opinião, há princípios vitais e fundamentais em jogo, e isso torna o cenário mais difícil de resolver. Encontrar o ponto de harmonia no meio de tudo isso é difícil, mas não impossível.

ESCORPIÃO: Você já sabe o que precisa ser feito, mas a hora certa ainda não chegou, portanto, continue retendo sua vontade até que, intuitivamente, você perceba, sem necessariamente entender, qual seria a hora perfeita.

SAGITÁRIO: Por mais que você tente esclarecer, as pessoas só se abrem ao esclarecimento quando têm a boa vontade nesse sentido, porque se carecerem de vontade, mesmo que um anjo se apresentasse, elas não o perceberiam.

CAPRICÓRNIO: Fazer algo perigoso só pela vontade de viver um momento excitante, essa é a natureza humana, que não deve ser criticada nem muito menos condenada, mas orientada na direção do bem comum. Assim tudo melhora.

AQUÁRIO: As atitudes hostis que se dirigem a você sem sua alma saber a causa não precisam ser levadas de forma pessoal, porque na verdade são a expressão do desespero que anda tomando conta do mundo. O mundo é feito de gente.