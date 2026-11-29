OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (29/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Urano e Plutão em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 05:00

A felicidade, apesar de desprezada pelos meios acadêmicos, é um anseio natural da humanidade, tanto quanto a liberdade, a saúde e a prosperidade, só que essas condições não são nem nunca serão conquistas individuais, são experiências coletivas.

É impossível ser feliz se o resto da humanidade é infeliz. É impossível sermos saudáveis se o mundo em que vivemos é doentio. É impossível sermos livres individualmente se a maioria das pessoas não têm sequer tempo de refletir sobre a liberdade. É impossível prosperar individualmente enquanto a maioria das pessoas não têm o mínimo para sobreviver.

O indivíduo que somos está sendo pressionado para se integrar ao conjunto maior da humanidade. Prosperar, sermos saudáveis e felizes é nossa contribuição para a melhora do reino humano.

ÁRIES: Para você se comunicar com eficiência e se fazer entender não adianta usar os gestos que deram certo outrora, porque você está diante de pessoas que, oprimidas pelo estado do mundo, são diferentes de como as conhecia.

TOURO: As coisas que atazanam você e das quais você não consegue se livrar, na verdade são convites para você aprender a se capitalizar com o que seja aparentemente negativo, porque há algo positivo envolvido também.

GÊMEOS: À medida em que você amplia sua percepção é imprescindível que faça as mudanças de hábitos pertinentes, senão vai acontecer de sua mente ficar congestionada com tanto entendimento e ao mesmo tempo pouca ação.

CÂNCER: O que de mais importante anda acontecendo a você não é o que se manifesta exteriormente, mas a maneira com que sua alma anda tentando resolver esses dilemas profundos que não dão sinal de ir embora assim tão facilmente.

LEÃO: Compartilhar tempo e espaço com diversas pessoas se torna o maior desafio de todos os tempos, porque mesmo que você tenha experiência de lidar com grupos, as pessoas estão diferentes, já que o mundo mudou demais.

VIRGEM: Procure juntar forças com pessoas que se sintonizem com seus objetivos, mas que sejam capazes de ir além do mero entusiasmo e das promessas vazias, porque daqui para frente não haverá tanto tempo para perder.

LIBRA: Tentar e errar se torna muito mais positivo do que ficar se protegendo de eventuais erros deixando de tentar o que sua alma deseja. Procure aceitar os erros e se capitalize com os resultados. Em frente com a aventura.

ESCORPIÃO: Para que as mudanças em andamento sejam as mais favoráveis possíveis aos seus intuitos, é fundamental que você entenda sua participação nos eventos do mundo, para agregar algo positivo ao movimento.

SAGITÁRIO: As verdades não são meros pontos de vista, são fruto da experiência e da percepção lúcida dos acontecimentos. Você não precisa convencer ninguém de nada, mas ir adotando as mudanças que a percepção indica.

CAPRICÓRNIO: Grandes mudanças se processam através dos detalhes e hábitos cotidianos, anunciando que não são passageiras, mas que vieram para ficar e agregar dinamismo aos acontecimentos do dia a dia. Em nome de maior evolução.

AQUÁRIO: Encontre a maneira mais ordenada possível para que suas melhores ideias se manifestem sem, no entanto, jogar por terra tudo que estiver em andamento e que precisa de investimento de tempo para ser preservado. É assim.