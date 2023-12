Horóscopo de domingo (3/12); veja previsões para seu signo

Quantas vezes mais terás de experimentar ir até o fundo do poço para valorizares uma nova subida à superfície e a eventual vitória contra os problemas, obstáculos, demônios e adversários?



Não seria mais sábio substituir a constante luta que travas contra tudo que parece ser a oposição aos teus anseios, por uma luta a favor do que verdadeiramente anseias realizar?



Dizer isso é fácil, difícil é atuar assim, pela mera razão de que nenhum de nós tem a clara ideia do que realmente persegue, e enquanto não temos essa clareza nos dedicamos a lutar contra todo tipo de demônio opressor, porque assim simulamos que estamos progredindo, mas o progresso, enquanto isso, só poderia decorrer de termos uma visão nítida e cristalina do que realmente pretendemos.

ÁRIES: A teimosia de certas pessoas atrapalha seus planos, e quanto a isso é melhor adotar uma postura diplomática, porque iniciar qualquer tipo de confronto só agregará estresse a um cenário que não suporta mais.

TOURO: Chega uma hora em que é melhor deixar o caos tomar conta do que ficar correndo atrás dos prejuízos. Descanse e relaxe, e se algo acontecer que mereça sua atenção, procure não assumir a responsabilidade de consertar.

GÊMEOS: As coisas caras não garantem ser melhores do que as similares, que não pesam tanto no bolso. Agora, que se aproxima o frenesi de compras de fim de ano, tenha isso em mente para não se deixar enganar por ninguém. Aí sim.

CÂNCER: Tratar bem a todas as pessoas é uma questão de bom senso, nada além, mas se a sua alma quiser meditar sobre o assunto, é só se lembrar da lei cósmica que define que você receberá o tratamento que dispensar a outrem.

LEÃO: A boa vontade nem sempre é suficiente, e às vezes é contraproducente, porque não seria adequada ao momento. Neste momento, melhor você tomar distância para não se deixar contaminar com a desordem reinante.

VIRGEM: Muito difícil a alma sentir aquela segurança que a faz transitar por entre o céu e a terra com confiança e serenidade. Porém, este é um momento de amadurecimento, do qual você sairá com grandes aprendizados. Em frente.

LIBRA: Dourar a pílula é uma tentação, mas há questões que precisam ser administradas com realismo visceral, tendo em vista que só assim podem ser solucionadas definitivamente, em vez de ser empurradas ao futuro indefinido.

ESCORPIÃO: Consertar os erros cometidos é uma questão de honra, mas para que tudo seja o mais sereno possível, é preciso evitar a precipitação e, ao contrário, fazer planos detalhados a respeito de como você faria isso.

SAGITÁRIO: Os conselhos e orientações que você recebe agora parecem se adequar bem às suas expectativas, mas quando levados à prática significariam algo completamente diferente. Selecione a dedo a atenção que você der.

CAPRICÓRNIO: O que é fácil para outrem não necessariamente funciona da mesma forma para você, tenha isso em mente ao tentar copiar as atitudes e dinâmicas de outras pessoas, atitude que é bastante comum em nossa humanidade.

AQUÁRIO: O que é bom para outrem pode ser muito ruim para você. Este é um daqueles momentos em que, infelizmente, é preciso competir um pouco para salvaguardar seu território e impedir que as pessoas invadam seus assuntos.