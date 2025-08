OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (3/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

Oscar Quiroga

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 05:00

Tua mente é o arco que, devidamente retesado, lança as flechas dos pensamentos e ideações ao futuro, e por sua vez o futuro conversa com tua mente, te provendo com visões e pressentimentos >

O futuro é tão real quanto o passado, mas nós estamos acostumados a pensar que o tempo seja um rio que nos empurra do passado na direção do futuro, quando na verdade, esse rio também se origina no futuro e passa através de nós, no presente, ressignificando nossas memórias.>

Quantas vezes aconteceu de você pensar em alguém cujo encontro seria improvável e que no decorrer das horas seguintes você recebe uma mensagem dessa pessoa, ou dá de cara com ela como efeito de uma coincidência? Esse é um fato que acontece a todas as pessoas, evidenciando que o futuro é mais real do que uma esperança ou um simples pressentimento.>

ÁRIES: Se você deixar, a mente voa longe, sem restrições nem tampouco se vendo obrigada a se restringir ao que seja possível e prático. De certa maneira, é bom que em alguns momentos você se permita voar livre na mente.>

TOURO: Cuide para não tropeçar nessas emoções intensas que circulam pela sua alma, porque apesar de haver motivos para essas, não seria sábio de sua parte confiar que elas trazem a mensagem reveladora de todos os tempos.>

GÊMEOS: Se você tiver alguns pedidos para fazer e ao mesmo tempo ainda não tiver encontrado a coragem para os fazer, pois bem, encontre agora uma brecha bastante pertinente para que seus pedidos sejam acolhidos. Em frente.>

CÂNCER: Encare essas gavetas entulhadas e se dedique a colocar ordem em tudo que estiver ao seu alcance. É certo que o resultado desse exercício aparentemente sem importância trará mais leveza ao dia a dia. Experimente.>

LEÃO: Tome um tempo maior do que o normal para seu regozijo e divertimento, porque assim você se preparará bem para enfrentar a semana que vem por aí, cheia de definições importantes. Mantenha a alma leve e bem-humorada.>

VIRGEM: Aproveite o dia para concluir tudo que andou sendo procrastinado, porque mesmo que hoje seja um clássico dia de descanso, as condições se dão para que você transgrida as regras e se dedique a produzir. Experimente.>

LIBRA: Saia por aí sem rumo fixo e permita que os mistérios da vida se manifestem através das coincidências. Sua alma precisa experimentar novidades, se ver transitando por um cenário imprevisível para ganhar criatividade.>

ESCORPIÃO: Dinheiro nunca deveria ser motivo de preocupação, a não ser que seus anseios sejam sempre muito maiores do que sua capacidade de produzir os recursos materiais pertinentes. Assim a conta não vai fechar nunca.>

SAGITÁRIO: Se as pessoas demorarem demais para tomar decisões que nem sequer seriam tão importantes assim, melhor você não esperar por elas, mas se dedicar a tomar todas as iniciativas que venham ao caso. Tudo em suas mãos.>

CAPRICÓRNIO: Agora é um bom momento para você se retirar à caverna interior em busca de sua própria alma, e iniciar uma conversa franca e esclarecedora a respeito de tudo que aconteceu até agora e do porvir também.>

AQUÁRIO: Reúna as pessoas para conversar ou simplesmente compartilhar alguns momentos leves e bem-humorados. A reunião trará ideias novas que poderão se converter em experiências com a ajuda de algumas delas. Em frente.>