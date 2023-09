Horóscopo de domingo (3/9); veja previsões para seu signo

Já que é domingo e não haveria razão para teres de seguir padrões repetitivos em busca de satisfação, porque é um dia consagrado ao descanso, que tal descansar tua ambição e tuas pretensões e abrir teu coração e mente para o que der e vier?



Dessa forma, não apenas prevenirás a decepção provocada por teus planos não darem certo como também promoverás a percepção das novidades que, de outra maneira, passariam despercebidas.



Importante mesmo é que aproveites o dia para treinar tua mente na despreocupação, que é o contrário do habitual, a mente humana está sempre preocupada com o que pode dar errado, fazendo planos ansiosos para que tudo aconteça dentro das pretensões.

Põe a tua ambição e pretensões para descansar.

ÁRIES: Nem sempre é possível ter todo o domínio que a alma pretende para se sentir segura. Por vezes, é preciso fazer concessões e não se preocupar com isso, ao contrário, redobrar a aposta e confiar cegamente na vida.

TOURO: É inevitável que quando se tomam as iniciativas pertinentes a cada caso, que as coisas avancem substancialmente. Por que será então que na hora das iniciativas a alma é tomada por uma preguiça abissal? Por que?

GÊMEOS: Quando no fim do dia pesam as ideias e as emoções tendem a criar um buraco insondável, respire fundo, se entregue, ciente de que esse momento passará, e que não deixará nenhuma marca, se você não oferecer resistência.

CÂNCER: Chega uma hora em que não se pode mais evitar as complicações, já que essas vêm atreladas às pretensões que sua alma tem em relação aos acontecimentos. Leve a sério suas pretensões e aceite as complicações. É assim.

LEÃO: Se as promessas todas se transformassem em ações concretas não sobraria tempo para conflitos, estaria todo mundo ocupado com o que seria de sua competência. É por falta do que fazer que os conflitos acontecem.

VIRGEM: Você não deve esperar até cansar para fazer algo a respeito das atitudes que incomodam. Esse método pode ter dado certo em outros tempos, mas na atualidade seria melhor você tomar iniciativas firmes e imediatas. Isso sim.

LIBRA: Riscos sempre haverá, porém, não são esses os que devem pautar suas decisões, mas o quanto de aventura sua alma quer viver e o quanto vai se permitir esquecer temporariamente as limitações para se lançar à aventura.

ESCORPIÃO: Cada pessoa tem sua história, ninguém é completamente virgem, todas as pessoas vivem enredadas em saudades, memórias e traumas que nunca serão completamente superados, mas, nem por isso a história define completamente.

SAGITÁRIO: No começo, tudo é divertido e motivo de celebração, mas quando chega a hora de dividir as tarefas para que as coisas aconteçam concretamente, aí é todo mundo cheio de desculpas e pedidos de adiar as necessidades.

CAPRICÓRNIO: A descontração é fundamental, porque de tensões o dia a dia anda cheio demais. Aproveite todo e qualquer momento em que a vida lhe oferecer a chance de experimentar leveza, graça e leveza sem nenhuma preocupação.

AQUÁRIO: Anda tudo um pouco cansativo demais, as coisas se repetem sem novidades, e isso começa a estressar. Porém, não leve nada disso muito a sério, porque é um desgaste temporário, que não repercute no todo de sua vida.