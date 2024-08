OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (4/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Nova em Leão.

Oscar Quiroga

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 05:00

Se realmente fôssemos essas coisas únicas, geniais e maravilhosas que enxergamos quando nos olhamos nos espelhos físicos e imaginários, é certeza que o mundo também seria uma maravilha de genialidades contínuas, mas, vamos combinar, a realidade está longe disso.

Então, ou todos nos equivocamos e iludimos quando vemos nossa própria autoimagem, ou não temos destreza para colocar em prática o tremendo apreço que temos por nós mesmos, agregando ao mundo algo positivo com nossas presenças, porque, ao contrário disso, nos desagrada que haja gente melhor do que nós, invejamos o progresso alheio, cobiçamos o que não é nosso, enfim, a lista de nossas abominações é extensa.

De pouco adiante sermos lindos e maravilhosos individualmente se nossa lindeza e maravilha não agrega algo positivo ao mundo.

ÁRIES: Para você realizar suas pretensões imediatas, é preciso considerar os instrumentos que precisarão ser utilizados para esse fim, e também considerar se você está de posse desses instrumentos ou se vai precisar emprestar.

TOURO: O mundo está mudando tanto e tão rapidamente que restam poucas certezas às quais a alma humana consegue se agarrar e se sentir segura. Procure verificar quais são essas certezas em seu caso, e se acomode nelas.

GÊMEOS: Pensar, todo mundo pensa, mas pensar bem, poucas pessoas conseguem. O que é pensar bem? É ter suficiente domínio sobre os próprios pensamentos para não se esbaldar em ansiedade e conduzir tudo com força de vontade.

CÂNCER: Os recursos não são exclusivamente financeiros, sua energia vital também é um recurso, como a emoção, o intelecto e todos os gestos coreografados que você faz no dia a dia na tentativa de conquistar suas pretensões.

LEÃO: Agora é quando sua alma há de tomar as iniciativas pertinentes a cada caso em andamento, sem se importar se agora seria o momento perfeito ou se as ações estariam aperfeiçoadas o suficiente para darem bons resultados.

VIRGEM: O medo é um companheiro eterno do caminho humano, mas é péssimo conselheiro, porque faz com que sua alma se sinta diminuída diante das complexidades de tudo que acontece, e assim você deixa de tomar as iniciativas.

LIBRA: As coisas mais lindas que sua alma pensa serão mais bonitas ainda quando puderem ser compartilhadas com pessoas que as saibam apreciar. Nem sempre elas estariam disponíveis, mas vale a pena se dirigir a elas assim mesmo.

ESCORPIÃO: Se você continuar dependendo das circunstâncias para garantir suas pretensões, é muito provável que não aconteça nada além disso, você continuar esperando e dependendo. Melhor você tomar algumas iniciativas práticas.

SAGITÁRIO: A sorte não acontece quando tudo está indo muito bem, a sorte se manifesta quando a alma se encontra à beira do abismo e tudo indica que esse seria o fim, subvertendo as expectativas e salvando você do desastre.

CAPRICÓRNIO: O livre arbítrio é um tipo de exercício que depende dele mesmo para ser praticado, porque nada vai forçar você a tomar tais ou quais decisões, diante dessas você precisa invocar a liberdade de decidir sua vida.

AQUÁRIO: A força do grupo é essencial, mas nem sempre as pessoas estão dispostas para isso, em geral cada uma delas tem seus próprios problemas e não lhes resta energia para se congregar. Não importa, continue tentando.