OSCAR QUIROGA

Horóscopo de domingo (6/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Câncer.

Oscar Quiroga

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 05:00

As emoções são esses choques absolutos que tomam de assalto nossos corpos e almas e que nos é impossível fingir que não experimentamos, pois, podemos conter as emoções, podemos mascarar as emoções, mas nos é impossível deixar de experimentar o tranco que sobrevém por elas.

Como somos humanos e por sermos humanos estamos o tempo inteiro criando narrativas em nossas mentes para explicar o que acontece, numa espécie de locução simultânea da realidade, elaboramos histórias para ilustrar as emoções que experimentamos, e nesse caminho elas se transformam em sentimentos elaborados e complexos.

Emoções são espontâneas, enquanto os sentimentos são narrativas elaboradas e sofisticadas que inventamos, na ficção e na realidade, para que as emoções tenham para nós algum sentido maior.

ÁRIES: Inovar é necessário. Por que você teria de repetir o que sempre deu certo? Agora é hora de você permitir que sua veia criativa se expresse com força total, mesmo que para isso você tenha de entrar em terreno desconhecido.

TOURO: No fim, você sempre faz o que você quer, só que nem sempre essa é a melhor alternativa para todas as situações. Por isso, é bom você desenvolver bastante discernimento, para não provocar adversidades com sua vontade.

GÊMEOS: As dúvidas e dilemas podem atordoar um tanto você hoje, mas pelo menos elas são sinais de que sua alma continua pensando, na tentativa de chegar a alguma conclusão limpa e eficiente. Vale a pena passar pelo desconforto.

CÂNCER: De alguma forma, a menos destrutiva possível, é necessário que você manifeste suas emoções e que tome atitudes baseadas nelas. Não importa que produzam distúrbios, o que importa é que você conserve a saúde.

LEÃO: A generosidade é uma virtude que precisa se manifestar com sabedoria, senão as pessoas pensarão que é um sinal de fraqueza de sua parte, e aproveitarão para explorar você. Nunca deixe as coisas chegarem nesse ponto.

VIRGEM: A proximidade de pessoas criativas vai ser positiva, porque sua alma também é criativa e, com a inspiração dessas companhias, vai poder encontrar soluções para o que andava emperrado. Socializar é muito importante.

LIBRA: Para que tudo esteja em ordem, como você prefere, é melhor não confiar em que as pessoas cumprirão a parte que lhes toca, porque no meio do caminho elas ficam esquecidas e distraídas também. Faça você o necessário.

ESCORPIÃO: Nem tudo acontece sempre de acordo com as nossas pretensões, aliás, a maior parte do tempo temos de fazer concessões, mesmo que a contragosto. Isso não há de se tornar um ponto de desgaste para sua alma.

SAGITÁRIO: Dá para postergar um pouco o que você faria de imediato? Seria sábio de sua parte impor uma demora aos seus impulsos, porque neste momento o cenário não é propício a você fazer tudo do mesmo jeito de sempre.

CAPRICÓRNIO: Contagiar as pessoas com sua energia é possível, mas não há garantia de sucesso, especialmente porque hoje é domingo e a preguiça costuma bater mais forte. Mesmo assim, vale a pena toda tentativa que você fizer.

AQUÁRIO: Proteger as pessoas é fundamental, mas também é preciso que sua alma seja protegida, senão pelas pessoas que você protege, porque nem sempre há gratidão, no mínimo por alguém que se importe bastante com sua integridade.