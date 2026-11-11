OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (11/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

Oscar Quiroga

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:00

Continuarás operando de forma confortável, apesar de sofrer, dentro dos limites da existência que conseguiste criar, ainda que a cada dia sintas o impulso de te lançar à aventura da vida, porque o impulso nunca será suficiente motivação, sobre esse tu terás de fundamentar a íntima decisão de satisfazer a curiosidade sobre o porvir.

Tu podes continuar esperando que as coisas te aconteçam e clamar ao céu por golpes de sorte para não teres de sofrer os padecimentos da fome, da sede, das doenças ou da miséria, mas essa não será a melhor parte de tua história. Nessa parte serás menos do que poderias ser.

A melhor parte da história é a que crias em gerúndio quando decides abandonar a postura passiva diante do mistério da Vida e te lanças decididamente ao futuro em busca de aventura.

ÁRIES: Ao mesmo tempo que algumas pessoas aconselham você a ter moderação, outras, no entanto, preferem ver você adotando a clássica postura aguerrida. Não há como saber antecipadamente qual seria a melhor atitude.

TOURO: Aquelas dificuldades que arrancaram de você muitas dores de cabeça agora são vistas de outro jeito e, assim, você descobre como driblar ou mesmo transcender a situação. O estado de ânimo é o ingrediente crucial do destino.

GÊMEOS: A facilidade ou dificuldade que você enxerga diante de você não poderá ser avaliada direito antes de começar a colocar suas ideias em prática. Excesso de teoria não fará bem a você nesta parte do caminho. Prática.

CÂNCER: Depois de colocar um ponto final aos assuntos que não dão sinais de mudarem, procure seguir pela linha que o entusiasmo determinar, mesmo que de imediato não consiga ver sinais de que esse movimento valeria e pena.

LEÃO: Para evitar que o meio do campo embole será necessário você finalizar o que está em andamento antes de se dedicar aos assuntos que, agora, entusiasmam o suficiente porque imprescindíveis. Cada coisa em seu tempo.

VIRGEM: Todas essas conversas que andaram entusiasmando você, precisarão, a partir de agora, ser passadas por um crivo fino até ver quais seriam as que verdadeiramente ofereceriam uma chance de realização. Em frente.

LIBRA: Selecione mentalmente que tipo de movimento fará a seguir para você não se perder no meio de uma lista extensa de opções. Fazer pouco, mas fazer bem, seria a melhor pedida desta parte do caminho, evitando distrações.

ESCORPIÃO: A boa vontade é um ingrediente essencial para que as coisas saiam bem, porque mesmo que os resultados deixem a desejar, pelo menos você terá se comportado de um jeito que fará as pessoas desejarem sua companhia.

SAGITÁRIO: Antes de definir suas perspectivas seria interessante você ouvir com atenção os argumentos contraditórios que as pessoas oferecem a você e, assim, tomando um tempo para refletir, decidir em silêncio o que fazer.

CAPRICÓRNIO: A vida social joga um papel importante neste momento de sua vida e, talvez como sempre, você tenha certa preguiça diante dessa perspectiva. É verdade que a vida social consome energia, mas também vale a pena.

AQUÁRIO: Mesmo que as melhores ideias que tinham entusiasmado você não apresentem perspectivas possíveis de realização, não há de ser isso motivo de você as descartar sumariamente, porque haverá outras oportunidades.