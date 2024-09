OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (11/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Saturno em quincunce.

Oscar Quiroga

Publicado em 11 de setembro de 2024 às 05:00

As vantagens de termos nascido e ocuparmos uma personalidade com corpo físico, emocional e mental é que, diferente das almas desencarnadas, podemos desfrutar do paladar, do olfato, do tato, da visão e da audição, as quais, em conjunto, nos oferecem uma sinfonia persistente de experiências de todos os tipos.

Não é de admirar que as almas desencarnadas anseiem a atenção das encarnadas para poder, através delas, continuar experimentando essa maravilhosa sinfonia de eventos que é percebida através dos sentidos, mas é melhor que tanto as almas encarnadas quanto as desencarnadas ocupem seus devidos lugares, as desencarnadas retornando ao Divino para pegar impulso e reencarnar, e as encarnadas desenvolvendo o livre arbítrio para decidir como orientar intencionalmente a consciência.

ÁRIES: Sem o saber e muito provavelmente sem o querer, as pessoas tocam em nervos profundos de sua alma, e não seria o caso de você reagir e pedir satisfação, porque elas são inconscientes do efeito que provocam. Aí não!

TOURO: Quando as pessoas não têm boa vontade suficiente para se dedicarem ao que você as convida, elas arvoram argumentos estapafúrdios para tentarem justificar a ausência. Compreenda e não condene dessa vez, deixe passar.

GÊMEOS: Você está numa posição difícil nesta parte do caminho, mas que pode ser administrada com destreza, desde que você se atreva a tomar as decisões firmes que se tornaram necessárias como resultado de tudo que acontece.

CÂNCER: A única forma de viajar longe sem sair do lugar é através do sonhar, uma capacidade humana que precisa ser utilizada sem pudor nem limites, porque faz com que sua alma se conecte aos futuros possíveis e desejáveis.

LEÃO: É possível fazer inúmeras especulações, algumas muito interessantes inclusive, porém, no fim do dia não terão passado disso, especulações. Procure se ater aos fatos e não viajar muito longe com especulações.

VIRGEM: As pessoas, todo mundo sabe, não são objetos que possam ser manipulados, mas apesar do conhecimento, inúmeras delas insistem em continuar se comportando de formas abusivas, por tratar os sujeitos como objetos.

LIBRA: Em busca de soluções se corre o risco de encontrar novos problemas. Chega uma hora em que a alma precisa dar uma trégua a si mesma e tomar distância, para poder, assim, contemplar o panorama com mais objetividade.

ESCORPIÃO: Você tem seus planos secretos e opiniões que não compartilha com ninguém, e isso é bom, porque fortalece sua posição. Porém, isso não significa que deva fazer segredo com quanta pessoa atravessar seu caminho.

SAGITÁRIO: Aquilo que as pessoas aconselham pode até ter cara de bom senso e parecer digno de ser seguido. Porém, se elas não representam o exemplo vivo do que aconselham, é melhor você seguir seu próprio caminho em silêncio.

CAPRICÓRNIO: Os princípios não são negociáveis, mas todo o resto sim, porque, afinal, todas as pessoas têm direito a ter voz e vez nesse mundo, ainda que muitas delas estejam convencidas de não haver lugar para todas as pessoas.

AQUÁRIO: Seria interessante ter mais poder de fogo e conseguir ir muito mais longe do que é possível na atualidade. Porém, as coisas são como são e seria melhor se adaptar ao princípio da realidade, para tomar boas decisões.