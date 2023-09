Horóscopo de quarta (13/9); veja previsões para seu signo

A diferença entre o desejo e a vontade reside em que, pela dinâmica do desejo, tu pretendes te servir da realidade em busca de satisfação, enquanto pela dinâmica da vontade, tua pretensão é servir de alguma maneira ao mundo em que te encontras.



Uma dinâmica é autocentrada e a outra transfere o centro da consciência para além de si, em busca de pertencimento em esferas maiores, transcendentes.



Assim caminhamos todos entre o céu e a terra, oscilando entre as atividades egoístas mediante as quais nos servimos da realidade, dos nutrientes, recursos e dos relacionamentos para satisfazer nossas pretensões, e ao mesmo tempo buscando algo maior para sermos úteis e prestarmos serviço fazendo uso de nossas potencialidades.