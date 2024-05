OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (1/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Aquário.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de maio de 2024 às 05:00

Para que o futuro seja razoável e benéfico para o maior número possível de seres humanos neste planeta, aqui e agora, em gerúndio, nossa humanidade precisa sair do estado embasbacado de entretenimento em que se encontra, e se focar no que de verdade está em jogo na atualidade, sem no entanto se enredar em teorias da conspiração que a fazem se iludir com que estaria tendo contato com informações reveladoras, quando na verdade são apenas outro tipo de entretenimento.

O destino do planeta está sobre a mesa do jogo, e chama a atenção do reino espiritual, que faz sua intervenção no jogo quando nossa humanidade se aproxima, como o faz de tempos em tempos, de pretender consolidar, aqui na Terra, o distorcido funcionamento de que a vida deva beneficiar exclusivamente alguns em detrimento dos muitos.

ÁRIES: Faça o necessário dentro do possível, evitando ampliar excessivamente sua área de atuação, porque quanto mais domínio você tiver nesta parte do caminho, melhor organizará tudo para os eventos futuros. É por aí.

TOURO: Quando o domínio não estiver ao seu alcance, isso não significa que deva ser considerado haver um desafio para sua alma superar o acontecimento. Às vezes, isso indica que seria melhor se conter e ficar na retranca.

GÊMEOS: Nem todos os obstáculos hão de ser interpretados como desafios que sua alma precisa resolver, alguns desses não merecem sua atenção e podem ser apenas driblados e depois esquecidos. Procure usar o discernimento.

CÂNCER: Tem muita coisa que você pode fazer para promover um avanço mais ágil e dinâmico, porém, não se convença de ter tudo sob domínio, porque nesta parte do caminho estamos todos entregues às mãos do Divino, com seus planos.

LEÃO: O sucesso que não foi há de ser superado com rapidez, porque a vida anda dinâmica demais para que você fique chorando sobre o leite derramado. Siga em frente sem olhar para trás, mas preservando seus objetivos.

VIRGEM: Perder a paciência de vez em quando pode ser razoável e necessário, dada a inércia em que as pessoas se metem. Porém, quando a impaciência se torna a nota dominante, ela deixa de ser uma medida virtuosa.

LIBRA: As distorções serão produto de as pessoas se precipitarem, imaginando que se perdem a oportunidade em mãos perderiam também o fio da vida. No entanto, há oportunidades que seria melhor perder do que encontrar.

ESCORPIÃO: Ainda que os erros que as pessoas cometem tragam complicações diretamente a você, de nada adianta você dar sermão nelas. Por enquanto, faça apenas movimentos simples para consertar as questões mais básicas. Só isso.

SAGITÁRIO: As tensões podem ser incômodas, mas pelo menos sinalizam que há algo importante em andamento. Procure se focar no que estiver ao seu alcance fazer, e confiar nos mistérios da vida para que resolvam o resto. É assim.

CAPRICÓRNIO: Sempre haverá incerteza a respeito de se seria melhor respeitar as limitações ou as considerar um desafio para você lhes apresentar guerra e as destruir. É preciso discernimento para fazer a coisa certa.

AQUÁRIO: Estaria tudo melhor, não fosse sua urgência, que estende a armadilha de que você deveria tomar atitudes firmes e vigorosas diante de situações que, na prática, não mereceriam esse poder de fogo todo. Suavidade.