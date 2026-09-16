OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (16/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia até 13h42 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 05:00

Desperta para o novo dia com serenidade, tomando as rédeas de tua mente com tranquilidade para não permitir que teus próprios pensamentos te provoquem distúrbios, invisíveis aos olhos de outrem, mas totalmente realistas para ti, resultando em ansiedades variadas.

Respira com alegria agradecendo a quem seja do teu agrado ou à própria Vida por todas as experiências que colecionaste até aqui e, também, por aquelas que tu provocaste no uso de tua percepção, de teu desejo e de tua capacidade de ação, tudo isso integrado na presença única que és.

Ao vincular intencionalmente tua mente com algo maior e mais amplo do que os argumentos de tuas preocupações imediatas, tu transcendes, tu passas através da densa cortina de tuas ansiedades, que te assustava, como se fosse apenas fumaça.

ÁRIES: As manobras que as pessoas fazem, por mais criativas e interessantes que sejam, hão de ser enfrentadas por você com plena consciência de tudo que está em jogo. Evite abrir mão do que seja de seu merecimento.

TOURO: Se as tarefas que você assumiu não forem completadas agora, de imediato não aconteceria nenhum impacto negativo e você pensaria que está tudo bem. Lá no futuro, porém, você daria de cara com que não estava tudo bem.

GÊMEOS: Seus quereres são respeitáveis, mas não significa que possam ser satisfeitos quando assim o desejar, porque sua alma também depende de as circunstâncias serem propícias para tanto. Procure avaliar o cenário atual.

CÂNCER: O amadurecimento acontece por vias muito estranhas, porque nem sempre decorre de sofrimentos. Em muitos casos sua alma se vê diante de realidades que a fazem questionar o que dava por sabido. Isso é amadurecimento.

LEÃO: As contrariedades que as pessoas apresentam hão de ser administradas com serenidade por você, inclusive e principalmente quando o conflito chegar ao ponto de parecer insuperável. Nada é insuperável, drible tudo.

VIRGEM: Agora é quando sua alma pode fazer as manobras que criativamente tiver inventado para driblar os impedimentos e obstáculos, sejam esses de qualquer natureza. Não há vitória garantida, mas há espaço para manobrar bem.

LIBRA: Evitar conflitos parece sábio, mas nem sempre é a melhor resposta aos acontecimentos, porque se as pessoas teimam em se desviarem da rota acordada, é preciso fazer uma chamada de atenção, que não será muito bem recebida.

ESCORPIÃO: Essas discussões intermináveis que se desenvolvem em sua mente hão de servir para alguma coisa além de simplesmente fazer barulho subjetivo. Podem servir para você se esclarecer, em vez de apenas brigar. Ou não?

SAGITÁRIO: De certa forma, as pessoas que tentam orientar você são as que acabam sendo mais criticadas, porque sua alma anda cheia de desconfianças, já que no meio delas há gente que, sim, tem péssimas intenções.

CAPRICÓRNIO: Sua alma se inclina a seguir pelo caminho planejado, ainda que as circunstâncias demonstrem que, no meio desse, seria melhor mudar de planos e se adaptar, com o objetivo de tudo ser mais divertido. Melhor mudar.

AQUÁRIO: As alternativas se apresentam para você superar as limitações e impedimentos que pareciam ter se instalado para sempre, mas que, agora, sua alma percebe que eram apenas temporárias, e que seu tempo está terminando.