OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (18/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol em quadratura com Júpiter e Marte.

Oscar Quiroga

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 05:00

A generosidade é um ingrediente essencial da prosperidade, porque alguém eventualmente poderia ganhar muito dinheiro, porém, se não houver generosidade essa pessoa continuará miserável e distribuirá miséria através de todos seus relacionamentos.

Generosidade não significa sair por aí distribuindo cegamente os recursos, mas responder afirmativamente à vocação de contribuir para que todas as pessoas dentro do círculo de influência se sintam mais seguras e protegidas, caso venham a precisar de ajuda.

Se cada ser humano, dentro do seu alcance, irradiar sentimentos de proteção e segurança, a prosperidade deixaria de ser isca para o crime e se transformaria no evento coletivo que é seu destino real.

ÁRIES: Nem sempre as pessoas verão sua espontaneidade como algo positivo, muitas delas criticarão e tentarão acusar você de coisas totalmente desconectadas de sua realidade. Isso desgasta, mas é o preço da espontaneidade.

TOURO: Pode parecer paranoia, porque aparentemente não estaria acontecendo nada demais nem de menos, porém, sua alma anda com a pulga atrás da orelha, suspeitando que o cenário positivo não é bem assim tão positivo.

GÊMEOS: Em geral, as teorias são melhores do que as práticas, porque não têm compromisso com a realidade. Para você não se entusiasmar demais com as teorias, nesta parte do caminho prefira se ater ao que seja mais prático.

CÂNCER: Se você continuar batendo na tecla do cuidado e da proteção, é provável que deixe passar as oportunidades atuais de investir em seu regozijo e divertimento, condições que sempre requerem um tanto de atrevimento.

LEÃO: Como você está numa onda ascendente e as pessoas andam bastante desnorteadas, para não dizer desesperadas, será difícil encontrar com quem celebrar seus eventuais sucessos. Selecione a dedo as pessoas certas para isso.

VIRGEM: Amadureça suas ideias sem as compartilhar com quaisquer pessoas. Selecione a dedo com quem conversar, porque se por um lado as conversas são essenciais, pelo outro, se conversar com a pessoa errada haveria muito desgaste.

LIBRA: As eventuais pontas soltas que surgirem precisariam ser discutidas com cordialidade, aproveitando o clima bastante ameno que impera nos relacionamentos. Tenha em mente que há muito em jogo e que isso atiça a cobiça.

ESCORPIÃO: Para evitar a frustração decorrente do contraste entre querer muito e fazer pouco para que isso aconteça, será necessário você deixar de lado a força do pensamento positivo e se dedicar a agir com firmeza e boa vontade.

SAGITÁRIO: Diante dos acontecimentos procure atuar com total discrição, de modo a não atrair a atenção dessas pessoas que, envolvidas na celebração, não admitiriam qualquer tipo de contradição. Tudo merece ser investigado.

CAPRICÓRNIO: Agora é um momento de sua vida em que está ao seu alcance promover a congregação das pessoas com que sua alma se sente identificada. Essa reunião não acontecerá de forma espontânea, há de ser trabalhada.

AQUÁRIO: Celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio é a marca registrada das pessoas que verdadeiramente andam num caminho espiritual, porém, se isso não for assim com você, não importa, há espaço para tudo e todos.