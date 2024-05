Horóscopo de quarta (22/5); veja previsões para seu signo

Nossa humanidade vem desenvolvendo rapidamente a experiência de proteção da vulnerabilidade animal, mas ainda não faz o mesmo em relação aos seus congêneres humanos, e como é impossível se desvincular da experiência humana sendo humanos, a maneira com que tratamos a vulnerabilidade trágica e epidêmica de nossa humanidade, sem sequer ir muito longe, apenas verificando como tratamos nossas vulnerabilidades íntimas e as das pessoas com que convivemos, é isso que dirá quem somos nós verdadeiramente, diante da Vida de nossas vidas.