OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (2/4); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

Veja o caso do olhar, por exemplo, quantas vezes nos acontece de virarmos de repente para nos depararmos com o olhar de alguém sobre nós? Isso acontece porque o olhar não é apenas receptáculo de informações visuais, mas nosso olhar também deposita informações sobre a realidade, e não por mera coincidência em Astrologia o olhar é regido por Marte.>

TOURO: As grandes conquistas com que sua alma sonha só poderiam ser realizadas congregando pessoas de diferentes opiniões e interesses, o que implica um esforço de articulação política e social de grande porte. É por aí.>

CÂNCER: Por mais loucas que sejam as ideias que circulam pela sua mente agora, vale a pena você se esforçar um pouco para que saiam do âmbito abstrato da mente e se tornem reais, concretas, e assim as compartilhar com o mundo.>

VIRGEM: Em geral, todas as pessoas prometem mais do que entregam, porém, nesta parte do caminho o cenário se tornou auspicioso o suficiente para que haja equilíbrio entre as promessas e as entregas. Faça parte desse cenário.>