Horóscopo de quarta (2/8); veja previsões para seu signo

É muito mais o que todos temos em comum do que aquilo que nos diferencia, mas mesmo assim reverenciamos as diferenças e negligenciamos os espaços públicos, os relacionamentos, os laços de comunhão, aspiramos a sermos únicos e originais a expensas do que nos unifica.



Tememos perder a identidade individual e nos agarramos a ela sacrificando os momentos de comunhão, nos quais a existência adquire sentido e significado maior. Não se trata de sermos todos iguais nem muito menos abrir mão das liberdades individuais em nome da força grupal, se trata apenas de colocar tudo em perspectiva e acomodar as dimensões existenciais em suas devidas proporções.