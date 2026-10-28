OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (28/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Urano em quincunce.

Oscar Quiroga

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:00

As palavras são tecnologias poderosas que nossa humanidade inventou e que nos outorgaram o superpoder de evocar imagens de experiências das quais não participamos presencialmente, mas que, ao ouvi-las, nos fazem navegar nesse mundo invisível da subjetividade.

As palavras, porém, não são as experiências, mas nós nos esquecemos desse mero detalhe, e passamos a confiar mais nas palavras do que nas experiências, porque elas, com seus superpoderes, nos concedem a reputação do conhecimento, sem que necessariamente esse conhecimento tenha se integrado a nossa consciência.

Carentes de experiências, mas superdotados com a reputação do conhecimento, vamos nos transformando em seres teóricos de grande brilho, nos esquecendo de que nem tudo que brilha é ouro de verdade.

ÁRIES: Aquilo que provocar sentimentos em você é onde se encontra o sentido que, por enquanto, sua alma tenta encontrar através de raciocínios complexos, montando uma história que não necessariamente é verdadeira.

TOURO: Aquilo que parecia ter sido coordenado e combinado será melhor verificar uma e outra vez, porque se você não voltar atrás um pouco para essa verificação é muito provável que não perceba o que anda mudando. Observação.

GÊMEOS: Faça exclusivamente o que estiver ao seu alcance, evitando a pretensão de solucionar tudo, porque agora haverá coisas que não será possível organizar do jeito ansiado e seria melhor respeitar esse limite. Pronto.

CÂNCER: Para você fazer tudo do seu jeito será necessário fazer manobras que, no fim, apesar de sofisticadas e esforçadas, nem prometem dar os resultados esperados. Seria o caso de pensar em economizar energia neste momento.

LEÃO: Suas pretensões se desencaixam temporariamente do que a maioria das pessoas quer, mas isso não há de atrasar demais as coisas, é apenas um momento que requer certo cuidado para evitar que a tensão produza angústia.

VIRGEM: A tensão nervosa é evidente e se nota através dessas dores que um dia estão num lugar do corpo para no dia seguinte migrarem para outro diferente. Essa tensão há de se resolver com descanso e divertimento leve e alegre.

LIBRA: Pisar em terreno desconhecido é uma oportunidade de fazer valer a criatividade. Portanto, ainda que você sempre tenha feito as coisas dar certo de determinado jeito, procure tentar outras vias nesta parte do caminho.

ESCORPIÃO: Para que os tiros certeiros que você pretende dar não saiam pela culatra, é importante que você atue com mais suavidade e cuidado do que o habitual. Está tudo bastante estranho, as coisas não são mais como eram.

SAGITÁRIO: Neste momento seria melhor você deixar de lado suas pretensões e acompanhar o movimento das pessoas que servem de referência nesta parte do caminho e, observando, ver quando seria o momento de fazer seu jogo.

CAPRICÓRNIO: As necessidades da maioria das pessoas não são as que você precisaria satisfazer, mas por enquanto parece que sua vontade não prevalece e isso é algo a se ter em mente nos cálculos que fizer hoje. Em frente.

AQUÁRIO: O momento é promissor, mas apresenta a você sinais estranhos, difíceis de decifrar. Procure dar tempo ao tempo, porque essa estranheza oculta um anseio de criatividade que ainda não chegou ao momento da maturidade.