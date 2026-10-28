Horóscopo de quarta (28/10); veja previsões para seu signo

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Oscar Quiroga
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 05:00
As palavras são tecnologias poderosas que nossa humanidade inventou e que nos outorgaram o superpoder de evocar imagens de experiências das quais não participamos presencialmente, mas que, ao ouvi-las, nos fazem navegar nesse mundo invisível da subjetividade.
As palavras, porém, não são as experiências, mas nós nos esquecemos desse mero detalhe, e passamos a confiar mais nas palavras do que nas experiências, porque elas, com seus superpoderes, nos concedem a reputação do conhecimento, sem que necessariamente esse conhecimento tenha se integrado a nossa consciência.
Carentes de experiências, mas superdotados com a reputação do conhecimento, vamos nos transformando em seres teóricos de grande brilho, nos esquecendo de que nem tudo que brilha é ouro de verdade.
ÁRIES: Aquilo que provocar sentimentos em você é onde se encontra o sentido que, por enquanto, sua alma tenta encontrar através de raciocínios complexos, montando uma história que não necessariamente é verdadeira.
TOURO: Aquilo que parecia ter sido coordenado e combinado será melhor verificar uma e outra vez, porque se você não voltar atrás um pouco para essa verificação é muito provável que não perceba o que anda mudando. Observação.
GÊMEOS: Faça exclusivamente o que estiver ao seu alcance, evitando a pretensão de solucionar tudo, porque agora haverá coisas que não será possível organizar do jeito ansiado e seria melhor respeitar esse limite. Pronto.
CÂNCER: Para você fazer tudo do seu jeito será necessário fazer manobras que, no fim, apesar de sofisticadas e esforçadas, nem prometem dar os resultados esperados. Seria o caso de pensar em economizar energia neste momento.
LEÃO: Suas pretensões se desencaixam temporariamente do que a maioria das pessoas quer, mas isso não há de atrasar demais as coisas, é apenas um momento que requer certo cuidado para evitar que a tensão produza angústia.
VIRGEM: A tensão nervosa é evidente e se nota através dessas dores que um dia estão num lugar do corpo para no dia seguinte migrarem para outro diferente. Essa tensão há de se resolver com descanso e divertimento leve e alegre.
LIBRA: Pisar em terreno desconhecido é uma oportunidade de fazer valer a criatividade. Portanto, ainda que você sempre tenha feito as coisas dar certo de determinado jeito, procure tentar outras vias nesta parte do caminho.
ESCORPIÃO: Para que os tiros certeiros que você pretende dar não saiam pela culatra, é importante que você atue com mais suavidade e cuidado do que o habitual. Está tudo bastante estranho, as coisas não são mais como eram.
SAGITÁRIO: Neste momento seria melhor você deixar de lado suas pretensões e acompanhar o movimento das pessoas que servem de referência nesta parte do caminho e, observando, ver quando seria o momento de fazer seu jogo.
CAPRICÓRNIO: As necessidades da maioria das pessoas não são as que você precisaria satisfazer, mas por enquanto parece que sua vontade não prevalece e isso é algo a se ter em mente nos cálculos que fizer hoje. Em frente.
AQUÁRIO: O momento é promissor, mas apresenta a você sinais estranhos, difíceis de decifrar. Procure dar tempo ao tempo, porque essa estranheza oculta um anseio de criatividade que ainda não chegou ao momento da maturidade.
PEIXES: Tratar a normalidade como algo banal e superficial é desvalorizar a ordem cotidiana, sem a qual seria impossível experimentar algo parecido com saúde. É nas coisas que aparentemente não têm valor que se encontra o real valor.