OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (29/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 11h19 até 21h34

Oscar Quiroga

Publicado em 29 de maio de 2024 às 05:00

Durante a Lua Vazia procura dar uma pausa no teu anseio de fazer acontecer o que tiveres em mente, e o que fizer arder teu coração, porque para que teus empreendimentos sejam bem sucedidos, antes de mais nada tu precisas aumentar ao dose de alegria, bem-estar e leveza que circularem pelo teu corpo e tua alma, porque sem essas condições tu podes até conquistar terreno, mas não terás saúde para desfrutar das conquistas.

A Lua Vazia é uma licença cósmica para te despreocupares, para olhares com imparcialidade o supremo esforço que significa existir entre o céu e a terra, e te outorgares alguns momentos para descansar sem nenhuma ansiedade de que tenhas de apresentar resultados concretos.

A vida concreta é só uma parte de tua existência, e não é a melhor, a vida subjetiva é mais rica, e a Lua Vazia a privilegia

ÁRIES: O jeito mais seguro de avançar neste momento é você não dar nada por sabido nem muito menos por garantido, porque o cenário anda mais complexo do que o normal, e as pessoas andam também bastante desorientadas.

TOURO: Dobre a aposta, em vez de se retirar do jogo porque esse não é do jeito que você sabe jogar. As coisas andam mudando com uma rapidez impressionante, é difícil manter o passo, mas isso não quer dizer nada negativo.

GÊMEOS: Nada é simples, porém, tampouco as coisas são tão complicadas que não possam ser administradas. Uma coisa é certa, você precisa de sabedoria, de economizar palavras e gestos até encontrar uma saída eficiente.

CÂNCER: Todo mundo quer ter a razão do seu lado, mas as coisas não são tão simples assim para resolver numa espécie de queda de braço. A razão é volátil, ora está com uma pessoa, ora com outra Seja razoável nesse sentido.

LEÃO: Mantenha o planejamento estudado, mas preserve uma abertura básica para perceber quando os ventos sopram diferente, e assim se adaptar aos acontecimentos, mesmo que isso signifique deixar de lado todo o planejamento.

VIRGEM: O espírito de aventura é importante nesta parte do caminho, no qual é melhor evitar a repetição dos padrões que deram certo em outros tempos, mas que agora frustrariam suas expectativas. Há alternativas disponíveis.

LIBRA: É conveniente mudar de rumo, mesmo que isso signifique ter de suportar críticas e enfrentar conflitos. As coisas andam mudando muito rapidamente para todas as pessoas, e as que se queixam são as que ficam para trás.

ESCORPIÃO: Ouça com atenção e carinho o que as pessoas têm a dizer a você, outorgue voz a todo mundo nesta parte do caminho, porque é assim que você poderá ter certeza a respeito do que as pessoas realmente pensam e sentem.

CAPRICÓRNIO: A apresentação de novos projetos entusiasma sua alma, mas agora é um momento em que é melhor tomar cuidado para não se precipitar em nenhuma direção. Mantenha sua tão amada ordem, e reflita sobre as propostas.

SAGITÁRIO: Conhecemos as pessoas com que nos relacionamos ao longo do tempo, porque os primeiros encontros são sempre tingidos de encantamento, do tipo que você só enxerga o que deseja, e nunca o que realmente está por trás.

AQUÁRIO: Se houver questões que ficaram para trás sem solução, dedique um tempo de hoje para se debruçar sobre elas e tomar iniciativas que limpem o caminho. A vida está em processo de renovação, procure acompanhar.