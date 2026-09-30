OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (30/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio ingressa em Escorpião.

Oscar Quiroga

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:00

Despertarás com uma Lua Vazia que irá até 14h27 HBr e com muita boa vontade, na melhor das hipóteses, buscarás notícias para te informar sobre o andamento do mundo, talvez nas mídias oficiais, muito provavelmente nas redes sociais, e darás algumas risadas com banalidades, o que é muito bom, porque o riso espanta o medo, mas também te depararás com o marketing do medo.

O marketing do medo tenta te convencer de que fazes tudo errado, que não tomas vitaminas suficiente, que estás envelhecendo precocemente, que teu conhecimento é insuficiente, que te falta isso, te falta aquilo e que, além de tudo, o Brasil está indo para o fundo do poço e que o mundo vai acabar sem que possas fazer nada a respeito, senão aceitar. Espanta o medo rindo, porque o marketing do medo é ridículo.

ÁRIES: Dessa vez, será melhor você não resolver os dilemas com atitudes precipitadas, mas remoer os pensamentos, ainda que doloridos, até extrair desses conclusões sábias, que produzam resultados a médio e longo prazo. Melhor.

TOURO: Ninguém convence uma pessoa que não queira ser convencida, e agora, nesta parte do caminho, com os ânimos exaltados, melhor seria você nem tentar a façanha de convencer ninguém. Está todo mundo de cabeça feita.

GÊMEOS: Há muitas pontas soltas que precisam ser amarradas, muita coisa para organizar direito, portanto, se envolver em discussões nesta parte do caminho seria um luxo, algo que, por enquanto, você não precisa. Melhor não.

CÂNCER: As hostilidades circulam à solta nesta parte do caminho, porque cada pessoa se sente no direito de ter total razão a respeito de tudo. Se você se envolver em discussões, tentando esclarecer, o tiro sairá pela culatra.

LEÃO: Para que tudo se ajuste aos seus desejos e necessidades, você terá de mergulhar no olho da tormenta, porque do jeito que andam as coisas no mundo, as pessoas com que você precisará lidar perderão a cabeça facilmente.

VIRGEM: Há assuntos que é melhor continuar mantendo sob um manto de discrição, porque as pessoas andam tão nervosas e egoístas que, se você manifestar suas inquietações, com certeza elas vão criar conflitos inúteis.

LIBRA: Fique com suas certezas e deixe que as outras pessoas tenham as certezas delas, afinal, não é que deveria haver lugar para tudo e para todos entre o céu e a terra? É preciso respeitar a liberdade e poupar conflitos.

ESCORPIÃO: Do jeito que as coisas estão, cuide para não iniciar conflitos neste momento, porque ainda que você se sinta com a alma cheia de razões, o cenário não comporta nenhum esclarecimento e, ao contrário, muitas brigas.

SAGITÁRIO: Seu jeito de ser nem sempre torna o cenário mais leve e divertido, porque mesmo que essa seja sua intenção, você está lidando com gente, e as pessoas têm seus problemas e nem sabem lidar bem com as tensões.

CAPRICÓRNIO: É desnecessário brigar para que suas razões prevaleçam, porque se essas forem verdadeiras, o tempo operará ao seu favor. Torne seu coração o mais sereno possível diante desse cenário hostil. Serenidade.

AQUÁRIO: Por mais que as pessoas coloquem mil e uma dificuldades em seu caminho, em vez de você as enfrentar e brigar com elas, pratique o drible, porque assim você vai poupar fôlego e atingir seus propósitos. Em frente.