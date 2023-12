Horóscopo de quarta (6/12); veja previsões para seu signo

Durante as Luas Vazias suspende temporariamente teu anseio de realização, e usa esse tempo para te dedicar às atividades subjetivas que te conectem com o organismo inteligente em que te movimentas e experimentar ser, aquele que por falta de outro nome chamamos de Universo, ou Deus.



Tua ânsia de realização se movimenta no mundo dos efeitos, e quando te voltas para o interior subjetivo, te colocas de frente para as causas invisíveis, porém inteligentes, de tudo que se manifesta, incluindo tua própria presença, que pela magia da autoconsciência é capacitada a, não apenas ser parte integrante dessa maravilhosa coreografia de expressão, que é a realidade objetiva do Universo, como também refletir sobre ela para se encantar com a percepção, e se motivar a agir criativamente, com a própria intenção criativa da Divindade.