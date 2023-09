Horóscopo de quarta (6/9); veja previsões para esta quarta

Hoje é quando ocorre a máxima aproximação de Mercúrio à Terra, o momento culminante daquilo que popularmente é chamado de retrogradação, e que, por um desses equívocos históricos que servem de substrato para continuar repetindo as interpretações que os antigos faziam sobre os eventos estelares, ainda hoje é tomado como um enfraquecimento das correntes de vida que circulam através deste planeta, Mercúrio. A máxima aproximação de Mercúrio à Terra é o momento em que acontece o beijo entre os dois planetas, e se por aqui já conseguimos imaginar que beijando sapos aparecem príncipes, não há razão para deixar de imaginar que o beijo de Mercúrio na Terra seja auspicioso também.

Repetir irrefletidamente o que os antigos diziam não leva a nada auspicioso, mas reinventar as interpretações sim.

ÁRIES: O pior de tudo é a banalização, esse comportamento bastante normal de nossa humanidade que desvaloriza até as coisas mais sublimes e elevadas. É pela banalização que o tesouro dos relacionamentos se desvaloriza.

TOURO: Ponha seus talentos em prática, porque senão esses vão perdendo o valor ao longo do tempo, como se fossem uma roupa muito bela que fica guardada no armário, jogada às traças. Ponha seus talentos em prática e enriqueça.

GÊMEOS: Evite se preocupar antecipadamente com vitórias ou derrotas, porque não é isso que importa nesta parte do caminho, mas você se atrever a tomar as iniciativas pertinentes a cada caso que esteja em andamento. É por aí.