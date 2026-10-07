OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (7/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte e Urano em sextil.

Oscar Quiroga

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 05:00

Despertarás para um novo dia em que se reproduz a antiga luta interior entre as forças diante das quais a consciência precisa fazer uma escolha e, tomando a decisão, orientar sua atividade por essa estrela.

Em teu interior invisível, mas muito real e de efeitos contundentes, há argumentos e ideações que resultam de tua experiência de sofrer, na tentativa de descobrir por que sofres e, ainda mais, por que sofres quando percebes que fazes sofrer outrem.

Há, simultaneamente, outro tipo de ideações, as que te induzem a encontrar refúgio no que os antigos ensinaram e que se encontra registrado nos livros ditos sagrados. Tua escolha é, ajustar-te ao que os antigos ensinaram ou te orientar pela tua própria e visceral experiência? Parece fácil, mas não é.

ÁRIES: Inventar onda é necessário às vezes, não é apenas um capricho, mas o impulso de a alma se reinventar, mesmo que seja em pequenas coisas como tentar um novo caminho para chegar ao mesmo lugar de todos os dias. Reinventar.

TOURO: Faça opções hoje tendo em vista seu conforto e segurança, mas cuide também para que essas escolhas de seu benefício particular não sejam em detrimento do que beneficiaria também as pessoas com que você se relaciona.

GÊMEOS: Melhor você se ater hoje ao que possa ser feito, sem especular demais nem tampouco se entusiasmar em complicar o cenário imaginando tudo que poderia ser feito a mais. Ater-se ao possível e imediato será melhor.

CÂNCER: O que é bom, acontece, mas o que é melhor você precisa fazer acontecer com seu empenho e persistência. Tenha isso em mente para não se deixar levar pela circunstâncias, mas, ao contrário, criar você seu cenário.

LEÃO: É tentador agir impulsivamente, um pouco porque sua alma está exausta, outro pouco porque as pessoas andam desvairadas e não há suficiente paciência para aguentar o tranco. Melhor mesmo é não cair nessa tentação.

VIRGEM: Há coisas que são publicáveis, mesmo que polêmicas, mas há outras experiências que sua alma há de guardar para si, em primeiro lugar porque se publicadas as pessoas não as interpretariam bem, e também porque são íntimas.

LIBRA: Agora é um bom momento para continuar articulando seus interesses com o daquelas pessoas que, se trabalharem todas juntas, seria benéfico para todas as partes. Apesar dessa realidade, não é fácil reunir as pessoas.

ESCORPIÃO: Apesar das limitações, mesmo assim dá para fazer muita coisa, mas tenha em mente que seria mais sábio atuar com discrição, sem esperar grandes resultados de imediato, agir como se estivesse plantando sementes.

SAGITÁRIO: As boas ideias que ocorrerem agora será melhor colocar em prática de imediato para ver se as pessoas se entusiasmam e unem esforços com você, já que se você pretender seguir em frente sem ajuda nada demais aconteceria.

CAPRICÓRNIO: A complexidade do cenário atual não é um castigo, mas um desafio para você provar sua capacidade de resolver o que faria as outras pessoas perderem a cabeça e se comportarem como baratas tontas. Use suas virtudes.

AQUÁRIO: Nada será perda de tempo, porém, seria melhor se você selecionasse direito as tarefas em que se envolver, porque assim você colheria frutos mais substanciosos e evitaria perder tempo com o que não vale nada.