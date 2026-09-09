OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quarta (9/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 15h57 até 16h36 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 05:00

Se a cada dia fazes tudo que está ao alcance de tuas capacidades e talentos para alinhavar com harmonia tuas percepções, desejos e ações, em nome de satisfazer a vontade de cuidar e de tua presença também ser cuidada, satisfazer também a curiosidade que te leva a investigar e aprender, assim como perseguir a elusiva felicidade que o cinismo da atualidade reputa ser uma ilusão, então no fim do dia, quando ponhas a cabeça no travesseiro para dormir e experimentes a solidão de estar com teus pensamentos, te sentirás livre.

Essa é a real liberdade, diferente da imaginada como resultado da remoção dos que pareceriam ser os obstáculos que a impedem, porque nela se trata de fazer uso de todas as capacidades e, no caminho, ir descobrindo outras novas e mais sofisticadas capacidades.

ÁRIES: Fazer as coisas por impulso é um comportamento que, em seu caso, costuma dar bastante certo, descontando os mortos e feridos que ficam no caminho. Dessa vez, porém, seria melhor você se aquietar e poupar. Melhor seria.

TOURO: O cansaço nem sempre é físico, há momentos, como agora, em que a exaustão vem de dentro, é de natureza existencial, resultado de tantos sapos engolidos e de quereres insatisfeitos ao longo da existência. Administre.

GÊMEOS: Por mais que sua alma esteja convencida de estar com a razão, este não é um momento propício para fazer valer essa razão, mas atuar de maneira condescendente, compreendendo a ignorância alheia. Deixe acontecer.

CÂNCER: Observe que, talvez, seus esforços fiquem curtos, já que as circunstâncias não estão ajudando, pelo contrário. Diante desse cenário, procure manter a presença de espírito, ciente de que a situação é passageira.

LEÃO: Por mais que sua alma se sinta motivada a colocar em marcha o que tem em mente sem mais delongas, procure observar melhor o cenário e verificar se esse impulso é pertinente, tendo em vista como as coisas estão.

VIRGEM: Prefira a solidão, porque essa será a melhor companhia para hoje. Não é que as pessoas atrapalhem, mas num dia como hoje elas estariam fora do eixo e contaminariam a vontade de colocar tudo em ordem que sua alma tem.

LIBRA: Há dias em que as pessoas certas falam coisas erradas ou se comportam de maneira errática. Ofereça um desconto a elas e perceba que, talvez, você também esteja se comportando assim aos olhos de outrem. Serenidade.

ESCORPIÃO: Talvez seja melhor você tomar distância e não investir tanto esforço para fazer acontecer suas pretensões. Hoje é um daqueles dias em que o tiro tende a sair pela culatra, por isso seria melhor se poupar ao máximo.

SAGITÁRIO: Quando você fala claramente e mesmo assim as pessoas não entendem ou, pior, interpretam tudo da forma mais errada possível, mais sábio é tomar distância e esperar por um momento melhor para se fazer entender.

CAPRICÓRNIO: Há horas em que é melhor decretar a despreocupação, a despeito de haver uma longa lista de justificativas para você se preocupar e, talvez, exatamente por isso. A despreocupação precisa ser decidida.

AQUÁRIO: Procure manter a cabeça no lugar, porque em geral haverá muita gente a perdendo, e por questões que nem mereceriam tamanha balbúrdia. Seja você o porto seguro onde as pessoas encontrem um pouco de sabedoria. Aí sim!