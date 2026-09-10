OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (10/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Nova em Virgem.

Oscar Quiroga

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 05:00

Com o ingresso de Vênus em Escorpião e de Mercúrio em Libra finaliza o período de intransigência e podemos voltar todos às mesas de negociação encontrando margem de manobra para fazermos concessões assim como também boa vontade da parte das pessoas com que negociarmos, para encontrar os pontos em comum que fazem a delícia dos relacionamentos.

É bom notar que nossa humanidade, racional e inteligente, especula negociações o tempo inteiro na mente, e as aplica a qualquer âmbito, inclusive onde moralmente não deveríamos negociar nada, mas sermos espontâneos, como é o caso dos afetos

O dinheiro não é a mãe das negociações humanas, ele foi inventado como resultado de nossa humanidade negociar absolutamente tudo, buscando vantagem, mas também equilíbrio, na melhor das hipóteses.

ÁRIES: O cenário é de alta complexidade e seria melhor você o administrar com realismo, deixando de lado quaisquer traços de ingenuidade, imaginando que daria conta de tudo sem problemas. Prefira o realismo dessa vez.

TOURO: Fazer o que você quer não é algo que deva depender das circunstâncias, mas de sua vontade, porque se somente houver o desejo, mas não a boa vontade para tanto, o tempo passa e nada acontece. Melhor não.

GÊMEOS: Ainda que continue havendo situações que impedem sua decolagem na direção do futuro, mesmo assim continue também tentando, porque a qualquer momento os impedimentos desaparecerão e aí será só alegria. Em frente.

CÂNCER: Conversas que parecem sem importância podem acabar resultando em assuntos valiosos, só que isso vai depender da qualidade das pessoas com que você conversar nesta parte do caminho. Selecione as melhores pessoas.

LEÃO: Agora é um ótimo momento para você colocar em marcha os acontecimentos que tenham em vista construir mais segurança e também para consolidar seus interesses. Puxe a sardinha para seu lado, é seu momento.

VIRGEM: Tome hoje todas as iniciativas que vêm sendo amadurecidas em seu coração, porque o tempo é a matéria prima do destino e, agora, é quando se torna oportuno colocar em marcha, com atrevimento, o que vem sendo imaginado.

LIBRA: Apesar dos receios e temores, seria importante você se atrever a seguir em frente com seus intuitos, porque mesmo que haja a perspectiva de tudo dar errado, você verá, no andar da carruagem, que tudo dá bastante certo.

ESCORPIÃO: Há incentivos suficientes para você se sentir no domínio da situação novamente, mas seria sábio não exagerar a dose nesse sentido, porque nem tudo está sob seu domínio, há circunstâncias além de seu alcance.

SAGITÁRIO: Faça o que precisar tendo em vista beneficiar as pessoas com que se relaciona, mesmo que para isso você tenha de sacrificar algumas prerrogativas e se dedicar a elas sem a perspectiva de receber gratidão por isso.

CAPRICÓRNIO: Se a ideia for boa, mesmo que não seja apoiada de imediato pelas pessoas que deveriam ajudar, siga em frente assim mesmo, porque sobre a marcha elas perceberão o que perderam e voltarão a se sintonizar direito.

AQUÁRIO: Rompa definitivamente os laços que prendem sua alma a essas ideações pessimistas e angustiantes que povoam a mente. Deixe essas falarem sozinhas, você não lhes preste atenção e as desvalorize por decreto. É assim.