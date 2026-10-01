OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (1/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Gêmeos.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 05:00

Pronto! Entramos na reta final do ano gregoriano 2026, porque quando os meses passam a ter dois dígitos lá vem a decoração de Natal para nos atiçar e, também, o espírito da generosidade a contrapor esperança e alegria às doses de medo com que somos bombardeados o tempo inteiro.

Enquanto isso, o firmamento, impassível como sempre, testemunha nossa humanidade fazendo maravilhas com seu gênio criativo, mas ao mesmo tempo sendo muito pouco sábia para lidar com os avanços tecnológicos.

Existem as leis, as declarações universais dos direitos, as constituições dos países mas, em última instância, a orientação ética ou corrupta de nossa humanidade não pode ser imposta por dogmas e regras, é a alma invisível, não identificada pela civilização, que decide, no íntimo do coração, se vai atuar pelo bem comum ou o corromper.

ÁRIES: Seria precipitado de sua parte tentar resolver tudo com um murro na mesa, pois, apesar de que sua paciência está acabando, ainda há muito caminho pela frente e melhor seria que você não complicasse sem necessidade.

TOURO: Anda todo mundo com os nervos expostos e com disponibilidade para brigar, portanto, se você quiser ficar à margem dessa situação, o melhor a fazer é tomar distância de tudo e de todos, dentro de suas possibilidades.

GÊMEOS: Difícil manter a ordem quando está todo mundo envolvido em hostilidades, apresentando razões conflitantes e brigando por esporte, porque se fossem brigas verdadeiras, haveria, pelo menos, a perspectiva de harmonia.

CÂNCER: Cada um por si, Deus por todos, e que as discussões sejam, pelo menos, produtivas, senão esclarecedoras. Este é um momento de tensões à flor da pele, que não vão necessariamente conduzir a uma harmonia maior. Isso não.

LEÃO: Apesar de que o clima social está em alvoroço e propenso a conflitos abertos, nem sempre inteligentes ou necessários, você pode, se quiser, navegar pela situação toda com sabedoria, defendendo seus interesses com calma.

VIRGEM: É tentador se envolver nos conflitos em andamento, mas precisa saber de antemão que, se você tomar essa decisão, os ânimos ficarão exaltados demais e você não saberá antecipar se o resultado será bom. Melhor não.

LIBRA: Mesmo que com a alma tomada pela maior das boas vontades e querendo o melhor para as pessoas com que você se relaciona, se elas estiverem com a cabeça feita e você também, e vocês discordarem, melhor não iniciar conflitos.

ESCORPIÃO: Eventualmente, você pode estar com a alma cheia de boa vontade de esclarecer e iluminar, mas se as pessoas em questão não tiverem a mesma boa vontade, é inevitável que o tiro saia pela culatra. Melhor evitar.

SAGITÁRIO: Aquilo que você faria em outro momento, com sua habitual leveza, neste momento em particular pode detonar brigas que sairiam do controle. Observe melhor o cenário antes de continuar sendo do jeito de sempre.

CAPRICÓRNIO: Discutir com as pessoas para que suas razões sejam ouvidas seria a maneira mais eficiente de perder a razão e de gastar energia preciosa em condições adversas. Confie em suas razões e não faça nada além disso.

AQUÁRIO: Importa mesmo é que você atinja seus propósitos imediatos e que, para isso, evite se envolver em disputas que só serviriam para distrair e gastar a preciosa energia que precisaria ser investida no objetivo.