OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (12/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 8h28 até 17h28 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 05:00

A exaustão física ou psíquica, ou ambas ao mesmo tempo, nem sempre é um sinal preocupante, há momentos em que esse é o recurso que a consciência sabe ser mais eficiente para dar um chamado de atenção no sentido de desacelerar, de sair da rotina e se dedicar a outras coisas.

Ao mesmo tempo, todos nós, bem-educados, introjetamos a agenda da civilização, que não admite a possibilidade de reservarmos um dia inteiro da semana útil para fazer qualquer outra coisa diferente de continuarmos a ser engrenagens dos processos produtivos.

A agenda do firmamento, no entanto, é muito clara, quando é Lua Vazia e bater um cansaço estranho é porque chegou a hora de subverter a normalidade e reservar o tempo para nos dedicarmos a atividades subjetivas, meditar, ouvir música, nos despreocuparmos.

ÁRIES: As pessoas oferecem conselhos de boca cheia, porém, se elas mesmas não os aplicarem na vida delas, melhor será que você nem lhes preste atenção, porque neste momento o que você precisa é de uma orientação bem prática.

TOURO: Não há graça alguma em receber um presente do céu na forma de um golpe de sorte. A graça do caminho reside em você aprender a lidar com as dificuldades e limitações com o coração tomado pela alegria de viver. É assim.

GÊMEOS: Organizando bem as coisas, não haverá grandes problemas, porém, se você negligenciar a organização verá que até as coisas que deveriam ser fáceis e desimpedidas se tornarão um estorvo. Você não quer que isso aconteça.

CÂNCER: Entre gostos e desgostos a vida acaba se estruturando da melhor maneira possível, portanto, evite se estender em quaisquer tipos de queixas ou lamentos, porque isso impediria você de enxergar o que vale a pena.

LEÃO: Finalizar o que estiver em andamento há de ser a prioridade essencial desta parte do caminho, porque logo mais aparecerão outros assuntos que sua alma vai gostar e então irá querer se dedicar a esses. É assim.

VIRGEM: Procure abrir os olhos da alma para enxergar que, apesar de todas as agruras e contratempos, as coisas continuam progredindo da melhor maneira possível. Esse panorama não será visto sem uma dose de boa vontade.

LIBRA: Querendo que tudo dê mais ou menos certo você precisará escolher algumas poucas opções, porque se ficar no dilema de uma extensa lista de possibilidades o tempo vai passar e nada será feito. Selecione com alegria.

ESCORPIÃO: Os bons sentimentos que você cultiva em relação a certas pessoas podem, se assim o desejar, continuar em segredo, porém, se você intuir que chegou a hora de abrir o jogo, faça isso testando cada passo que der.

SAGITÁRIO: Mesmo que as pessoas ofereçam a você ótimos conselhos, nesta parte do caminho você precisa ouvir tudo com muita atenção e discernimento antes de tomar alguma decisão que defina as perspectivas. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO: Saia da toca! Neste momento você descobrirá coisas interessantes, porém, todas dependem de se envolver na vida social, aceitando convites ou circulando por lugares onde as pessoas façam contato.

AQUÁRIO: As oportunidades que pareciam perdidas tendem a ressurgir, talvez não com tanta força quanto antes, mas pelo menos servirão para você recuperar o entusiasmo que parecia ter se esgotado para sempre. Renascimento.