OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (17/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Cheia em Áries.

Oscar Quiroga

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 05:00

Com esta Lua Cheia chegamos ao meio do caminho do ano astrológico, singrando o Infinito a velocidades colossais na nossa nave Terra, e deixando atrás de nós os rastros indeléveis de nossas atitudes, emoções e pensamentos, feitos cordas que, com a matéria prima que é o Tempo, vão costurando nosso destino pessoal e coletivo.

Ao utilizarmos o tempo para exaltarmos nossas agruras e preocupações e nos apegarmos a elas como se fossem troféus, esse é o destino que por pura e livre vontade tecemos para nós e para as pessoas com que nos relacionamos, e nunca será pouco fazermos o necessário para incentivarmos o cultivo da alegria, da leveza e da despreocupação para nos acostumarmos com essas condições, da mesma maneira com que nos acostumamos a permanecer em nossos estados de angústia e ansiedade.

ÁRIES: Nem tudo é luta e esforço entre o céu e a terra para nossa humanidade, também há regozijo e a amplitude do panorama da vida, que apresenta perspectivas maravilhosas, mesmo que irrealizáveis de imediato.

TOURO: Aproveite a sinergia enquanto durar, porque como o mundo anda de ponta-cabeça, as pessoas mudam de opinião e posicionamento com tamanha rapidez que não dá tempo para reconhecer direito qual seria o melhor rumo a tomar.

GÊMEOS: As complicações se manifestam para desafiar sua inteligência e encontrar soluções práticas para tudo. Não há castigo nenhum nessa dinâmica, porque sua inteligência complementa a necessidade que há de ser suprida.

CÂNCER: Agora que o cenário está mais claro e evidente, e que as reais intenções das pessoas são postas sobre a mesa, você encontra a oportunidade de fazer escolhas mais sábias. Procure ser realista nesta parte do caminho.

LEÃO: As agruras vividas e ainda em andamento podem se converter no chão firme onde sua alma tome impulso para se lançar ainda mais longe, na direção do futuro. Procure não se demorar nas queixas, se reinvente com rapidez.

VIRGEM: Há uma chance real de você dar fim a algum assunto que se arrasta há tanto tempo, que provavelmente ninguém mais lembra como foi que tudo começou. A vida é cheia dessas coisas, porque nossa humanidade empurra com a barriga.

LIBRA: Quem afirma que se nasce neste planeta para sofrer ignora uma grande parte da realidade e se foca apenas num detalhe. Deixe de lado o sofrimento, esse há de ser apenas um detalhe na construção de seu destino.

ESCORPIÃO: Se as conversas não prosperam, então faça tudo do seu jeito sem pedir ajuda a ninguém. Você verá que, assim, tudo avança e depois essas pessoas com que as conversas não prosperaram virão atrás de você pedindo ajuda.

SAGITÁRIO: Há riscos evidentes nesta parte do caminho, mas seria melhor você não se focar exclusivamente nesses, porque há também uma espécie de sorte rondando, que virá ao seu auxílio na hora da necessidade. É só experimentar.

CAPRICÓRNIO: Os mal-entendidos podem ser evitados, desde que você tenha clareza ao expor suas pretensões e, também, que ao aceitar a ajuda de alguém também haja clareza do que as pessoas pretendem cobrar por ela. É assim.

AQUÁRIO: Quando você pensar que precisa de ajuda, procure em primeiro lugar esgotar todos os recursos que tenha disponíveis, porque se você fizer isso, é muito provável que, no fim, você não precise mais de ajuda. É assim.