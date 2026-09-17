OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (17/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Sagitário.

Oscar Quiroga

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 05:00

Os comentários e opiniões que nos damos licença para expressar são uma expansão de como funciona nossa mente o tempo inteiro, que apesar de ser um órgão de percepção como os outros cinco disponíveis, para nós se apresenta como uma espécie de locução simultânea daquilo que percebemos, e serve também para julgar e condenar o que percebemos.

Sendo assim, emerge o exercício de buscar com quem conchavar para fazer intrigas, espalhar boatos e fofocas sem outro objetivo do que manifestarmos abertamente a maneira com que nossas mentes funcionam, sempre justificados por padrões morais que, evidentemente, reputamos ser superiores ao das pessoas e experiências que criticamos.

Quem tiver tempo sobrando se dedicará a isso, porque quem tem coisa mais importante para fazer, passa através da cortina de murmúrios.

ÁRIES: Os murmúrios desgastam, mas seria melhor nem tentar enfrentar as pessoas fofoqueiras. Ao contrário, dê corda, ofereça espaço e testemunhe o quanto elas se enrolam e definham sozinhas, sem sua intervenção conflitante.

TOURO: As tarefas que você procrastinar agora sua alma terá de enfrentar no futuro, e provavelmente de uma forma mais incômoda do que agora. Seria sábio de sua parte se debruçar sobre as obrigações e dar conta delas.

GÊMEOS: Repetir o que em outro momento foi satisfatório não garante o mesmo resultado, pelo menos nesta parte do caminho. Seria interessante que você questionasse a real necessidade de buscar satisfação imediata. Só isso.

CÂNCER: O mal não era tão feio quanto o pintavam nem tampouco o bem era lá essas coisas, as experiências que você acumulou ao longo do tempo serviram para questionar o que você dava por sabido e garantido. Isso é amadurecimento.

LEÃO: Planeje direito seu futuro, pensando a longo prazo para que, ao se envolver nas discussões atuais, sua alma não se distraia com resultados imediatos, que podem até ser bons, mas seriam efémeros também. Melhor não.

VIRGEM: Os impedimentos que até pouco tempo atrás pareciam insuperáveis, agora demonstram vulnerabilidades que sua alma pode explorar. Nada faça seguindo qualquer tipo de manual, use a criatividade, só assim você os superará.

LIBRA: Alguém terá de chamar a atenção dessas pessoas teimosas que, em vez de seguir pela rota acordada, continuam fazendo tudo do jeito delas, que não seria o melhor para o momento. Conflitos surgem disso, mas muito bem-vindos.

ESCORPIÃO: Por mais que você tente desviar a atenção, sua mente está cheia de discussões e conflitos, que provavelmente nunca se expressarão abertamente, mas que nem por isso deixam de ser importantes. Encontre a utilidade.

SAGITÁRIO: A constelação de relacionamentos há de ser passada a limpo nesta parte do caminho, mas faça isso com o coração na mão, porque se agir de forma exclusivamente racional, você sacrificará as boas pessoas também.

CAPRICÓRNIO: Seus planos podem ser os melhores da galáxia, mas nada garante que possam ser levados a cabo sem nenhuma mudança sobre a marcha. Se as circunstâncias mudarem, seria sábio que você mudasse os planos também.

AQUÁRIO: O tempo das limitações está terminando, não porque vão desaparecer para sempre, mas porque sua alma encontra alternativas que servem para driblar os impedimentos e se lançar à aventura da vida com criatividade.